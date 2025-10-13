Η ισραηλινοαμερικανίδα δισεκατομμυριούχος Mίριαμ Άντελσον εθεάθη στην αίθουσα της ολομέλειας της Κνέσετ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα. Συνοδευόταν από τον γιο της, Ματάν Άντελσον, και τον βουλευτή του Λικούντ, Μπόαζ Μπισμούτ, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε αρχισυντάκτης της εφημερίδας Israel Hayom, ιδιοκτησίας της οικογένειας Άντελσον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα προς το τέλος της σημερινής του ομιλίας του αναφέρθηκε

«Δεν είναι έτσι, Μίριαμ;» ρώτησε ο κ. Τραμπ, αφού καυχήθηκε ότι ήταν ο πρόεδρος που αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και μετέφερε την αμερικανική πρεσβεία από το Τελ Αβίβ. Όταν ο κ. Τραμπ της ζήτησε να σηκωθεί, η Μίριαμ έλαβε χειροκροτήματα.

«Νομίζω ότι είχαν περισσότερες επισκέψεις στο Λευκό Οίκο», είπε ο κ. Τραμπ για την κ. Άντελσον και τον σύζυγό της. «Έχει 60 δισεκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα και αγαπάει το Ισραήλ».

«Είχαν μεγάλη ευθύνη για πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και το ότι με έκαναν να σκεφτώ τα Υψώματα του Γκολάν», είπε, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης για την εμπλοκή της στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ. Ο κ. Τραμπ αναγνώρισε την ισραηλινή κυριαρχία επί των κατεχόμενων εδαφών κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2019.

«Σ’ αγαπάμε, σε ευχαριστούμε γλυκιά μου που είσαι εδώ, είναι μεγάλη τιμή», είπε στην κ. Άντελσον.

Η παρουσία της Άντελσον υπογράμμισε τον παρασκηνιακό ρόλο της στην υπόθεση των ομήρων, αναφέρει η Jerusalem Post η οποία προσθέτει ότι τους τελευταίους μήνες, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και ορισμένοι υποστηρικτές των ομήρων την έχουν αναγνωρίσει ως εκείνη που πίεσε τον Τραμπ να προχωρήσει σε συμφωνία και να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους μεσολαβητές.

Kατά το δημοσίευμα, η επιρροή της Άντελσον χρονολογείται από την προεκλογική εκστρατεία του 2016, όταν η ίδια και ο αποβιώσας σύζυγός της, Σέλντον, δώρισαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια. Οι Άντελσον διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των φιλοϊσραηλινών πρωτοκόλλων του Τραμπ, όπως η αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψώματα του Γκολάν και η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Η εμφάνιση αυτή έγινε τρεις ημέρες μετά τα 80α γενέθλια της Άντελσον, στις 10 Οκτωβρίου. Η χρονική στιγμή τράβηξε την προσοχή στην αίθουσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ορισμένοι υποθέτουν ότι η στιγμή αυτή ήταν και ένα ανεπίσημο «δώρο γενεθλίων» για έναν από τους μεγαλύτερους δωρητές του Tραμπ.

Η Μίριαμ γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, μετά τη φυγή των γονιών της από την Πολωνία τη δεκαετία του 1930. Υπηρέτησε ως υπεύθυνη ιατρικών ερευνών στον ισραηλινό στρατό και αργότερα απέκτησε πτυχίο Ιατρικής. Το 1991 παντρεύτηκε τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα των καζίνο, Σέλντον Άντελσον.

Πηγές: Jerusalem Post, thenationalnews