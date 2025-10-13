Το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας που υπεγράφη από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο της συνόδου για την εκεχειρία στη Γάζα, δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Αιγύπτου τo χαρακτήρισαν ως «ιστορικό έγγραφο», αποφεύγοντας όμως να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το κείμενο της συμφωνίας «καθορίζει πολλούς κανόνες και κανονισμούς» και το περιέγραψε ως «ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο έγγραφο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, παραμένει προς το παρόν ασαφές τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία ενώ ορισμένοι περιφερειακοί ηγέτες εμφανίζονται συγκρατημένοι, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή της ειρήνης στην πράξη ενδέχεται να αποδειχθεί πιο σύνθετη από την υπογραφή της.