Ο Νικολάς Μαδούρο εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά της επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, την οποία αποκάλεσε «δαιμονική μάγισσα». Η δήλωση του προέδρου της Βενεζουέλας έγινε την Κυριακή, δύο ημέρες μετά τη βράβευση της κ. Ματσάδο με το Νόμπελ Ειρήνης.

Η επιτροπή των βραβείων τίμησε τη Ματσάδο για τον «ακούραστο» αγώνα της υπέρ της «δημοκρατίας» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η απονομή ήρθε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η αντιπολίτευση διεκδίκησε τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες ο Μαδούρο ανακηρύχθηκε επίσημα νικητής.

«Το 90% του πληθυσμού απορρίπτει τη δαιμονική μάγισσα σαγιόνα», ανέφερε ο πρόεδρος Μαδούρο, χρησιμοποιώντας έναν όρο που στη βενεζουελάνικη παράδοση παραπέμπει σε πνεύμα εκδίκησης και δεισιδαιμονία. Παρότι δεν κατονόμασε τη Ματσάδο, τα σχόλιά του θεωρήθηκαν ευθεία αναφορά στην αντίπαλό του και στο πρόσφατο βραβείο της.

Στελέχη της κυβέρνησης Μαδούρο συνηθίζουν να χρησιμοποιούν παρόμοιους χαρακτηρισμούς για την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, εντείνοντας το πολιτικό κλίμα στη χώρα.

Εντάσεις με τις ΗΠΑ και πολιτικές προεκτάσεις

«Θέλουμε ειρήνη και θα την έχουμε, αλλά ειρήνη με ελευθερία και εθνική κυριαρχία», πρόσθεσε ο Μαδούρο, αναφερόμενος στη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Καραϊβική. Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία και αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο ότι είναι «επικεφαλής» καρτέλ ναρκωτικών, ισχυρισμός που ωστόσο παραμένει αμφισβητούμενος. Η κ. Ματσάδο έχει εκφράσει τη στήριξή της στις αμερικανικές πρωτοβουλίες, ενώ αφιέρωσε το βραβείο Νόμπελ «στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» και «στον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ», τονίζοντας τη συμβολή του στην προώθηση της ειρήνης.