Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη λίμνη Βόλτα στη βορειοανατολική Γκάνα, όταν πλεούμενο ανετράπη το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών την Κυριακή.

Τα ναυάγια στη συγκεκριμένη λίμνη είναι συχνά, καθώς πολλά σκάφη υπερφορτώνονται ή συγκρούονται με κορμούς δέντρων που παραμένουν βυθισμένοι στα νερά.

«Δυστυχώς, 11 από τα θύματα είναι παιδιά ηλικίας δύο έως 14 ετών (πέντε αγόρια και έξι κορίτσια)», ανέφερε η αρχή ναυτιλίας της Γκάνας, σημειώνοντας ότι το πλεούμενο εκτελούσε δρομολόγιο από το χωριό Οκούμα προς το Μπόβιμ.

Τα υπόλοιπα τέσσερα θύματα ήταν «ενήλικοι, τρεις γυναίκες και άνδρας», ηλικίας 18 έως 64 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μόλις τέσσερις επιβαίνοντες κατάφεραν να επιβιώσουν.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Ειδική μονάδα έρευνας, με τη συμμετοχή μελών του πολεμικού ναυτικού, έχει αναπτυχθεί στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας και να εντοπίσει ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το σκάφος ήταν υπερφορτωμένο. Η αρχή ναυτιλίας της χώρας ανέφερε ότι η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών.

Εντατικοί έλεγχοι και μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές σχεδιάζουν επιχείρηση ελέγχου ασφάλειας στις όχθες της λίμνης Βόλτα, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων σχετικά με τον μέγιστο αριθμό επιβατών και τη χρήση σωσιβίων.

Παρόμοια δυστυχήματα είναι συχνά στη Γκάνα, καθώς πολλά πλεούμενα δεν διαθέτουν επαρκή σωστικά μέσα και πολλοί επιβάτες δεν γνωρίζουν κολύμπι.

Τον Αύγουστο, έξι άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε ανάλογο περιστατικό, ενώ τον Μάιο του 2023 παρόμοια τραγωδία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 18 επιβαίνοντες.