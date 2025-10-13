Ο Άρης συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από τη Σενεγάλη, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την αφρικανική χώρα, μετά και τις προσθήκες των Κλέιτον Ντιαντί και Μαμαντού Νινγκ. Αυτή τη φορά, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο 17χρονος Τιάμ Ματάρ.

Ο νεαρός αμυντικός είναι αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό στόπερ. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα, ώστε να αξιολογηθεί από το τεχνικό επιτελείο και να διαπιστωθεί αν μπορεί να αποτελέσει μέλος του αγωνιστικού πλάνου στο μέλλον. Υπάρχει ήδη συμφωνία για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη, ωστόσο, προς το παρόν, θα συνεχίσει να συμμετέχει στις προπονήσεις και ενδεχομένως να πάρει χρόνο συμμετοχής σε φιλικά παιχνίδια.

Δεδομένου ότι είναι ανήλικος (γεννημένος στις 21 Απριλίου 2008), ο Ματάρ δεν μπορεί ακόμη να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτό θα γίνει όταν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, τον ερχόμενο Απρίλιο, οπότε και θα προχωρήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Ματάρ προέρχεται από την ακαδημία JFA της Σενεγάλης και ξεχωρίζει για τον εντυπωσιακό σωματότυπο και τα φυσικά του προσόντα, στοιχεία που κέντρισαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων του Άρη.