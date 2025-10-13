Μετά τους Δημήτρη Πέλκα και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που πρόσφατα έγιναν πατέρες, ήρθε η σειρά του Αντώνη Τσιφτσή να βιώσει τη δική του ξεχωριστή στιγμή ζωής.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έγινε πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύζυγός του Αποστολία έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, σκορπίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση στην οικογένεια του Δικεφάλου. Ο γκολκίπερ από τα Γιαννιτσά την στιγμή που ετοιμάζεται για να παίξει για δεύτερη φορά σερί βασικός με την φανέλα του ΠΑΟΚ σε ένα μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή ζει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στην ζωή του.

Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να μην στείλει τις δικές του ευχές, δημοσιεύοντας στα social media μια τρυφερή «αναμνηστική» φωτογραφία και μήνυμα προς το ζευγάρι, μέσα σε ένα κλίμα χαράς και αισιοδοξίας.

Πρόκειται μάλιστα για την τρίτη γέννηση μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, κάτι που δείχνει πως η «οικογένεια» του ΠΑΟΚ μεγαλώνει — όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ανθρώπινα. Ο Πέλκας, ο Ζίβκοβιτς και τώρα ο Τσιφτσής μοιράζονται πλέον κάτι πολύ παραπάνω από τη φανέλα: την εμπειρία της πατρότητας.

Η χαρά και οι ευχές για υγεία και ευτυχία είναι διάχυτες στο στρατόπεδο του Δικεφάλου, την ώρα που η ομάδα ετοιμάζεται να επιστρέψει στις επίσημες υποχρεώσεις της. Για τον Τσιφτσή, όμως, το πιο σημαντικό «ματς» της ζωής του μόλις ξεκίνησε — και το έχει ήδη κερδίσει.