Στάσεις εργασίας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν στον ΟΑΣΘ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει η Ομοσπονδία Μεταφορών Ελλάδος και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για αύριο, Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

Οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί, καθώς και από τις 9 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας.