Η CUPRA παρουσιάζει το νέο CUPRA Formentor VZ5. Με μόλις 4.000 μονάδες παγκοσμίως, η έκδοση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το υψηλών αποδόσεων crossover SUV, συνδυάζοντας την ακατέργαστη ισχύ με την εκλεπτυσμένη αισθητική και τεχνολογία αιχμής.

Κάτω από το καπό του CUPRA Formentor VZ5 βρίσκεται ο εμβληματικός πεντα-κύλινδρος κινητήρας 2.5 λίτρων TSI που αποδίδει 390 ίππους και 480Nm ροπής προσφέροντας μία συναισθηματική εμπειρία. Σε συνδυασμό με ένα κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και το σύστημα τετρακίνησης της CUPRA καθώς και με ενσωματωμένη τεχνολογία κατανομής ροπής (torque splitter), το VZ5 προσφέρει ακριβή κατανομή ισχύος και στους τέσσερις τροχούς συμπεριλαμβανομένου του πλευρικού ελέγχου ροπής για βελτιωμένη σταθερότητα στις στροφές.

«Η επιστροφή του CUPRA Formentor VZ5 είναι μία τολμηρή δέσμευση στην απόδοση και στο συναίσθημα. Με τον εμβληματικό πεντα-κύλινδρο κινητήρα, αυτό το μοντέλο ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της CUPRA – τολμηρή, αντισυμβατική και οδηγούμενη από πάθος,» δήλωσε ο Sven Schuwirth, Executive Vice-President Sales, Marketing & Aftersales CUPRA. «Για πρώτη φορά, το CUPRA Formentor VZ5 θα είναι διαθέσιμο σε δεξιοτίμονη και αριστεροτίμονη έκδοση, ανοίγοντας τις πόρτες στους λάτρεις των αυτοκινήτων και σε άλλες αγορές, όπως αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου.»