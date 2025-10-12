Η πολιτική ένταση στη Μαδαγασκάρη εντείνεται, καθώς το γραφείο του προέδρου Άντρι Ρατζοελίνα δήλωσε την Κυριακή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μια απόπειρα παράνομης και αντισυνταγματικής κατάληψης της εξουσίας». Η δήλωση ακολούθησε την ενεργή συμμετοχή ορισμένων στρατιωτών στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στις 25 Σεπτεμβρίου και συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν λόγω της δυσαρέσκειας για τις ελλείψεις σε βασικά αγαθά, όπως το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα, ωστόσο έχουν λάβει πλέον πολιτικές διαστάσεις, με αιτήματα για την παραίτηση του προέδρου, συγγνώμη για τη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών και τη διάλυση της Γερουσίας και της εκλογικής επιτροπής.

Το Σάββατο, η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν μέλη της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT η οποία είχε διαδραματίσει ρόλο στην άνοδο του Ρατζοελίνα στην εξουσία το 2009 εξέφρασαν δημόσια την αντίθεσή τους στη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας και κάλεσαν τον στρατό να μην υπακούει σε εντολές για καταστολή των διαδηλώσεων.

Επίσης βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μέλη της CAPSAT να προτρέπουν τους συναδέλφους τους να «στηρίξουν τον λαό». Τοπικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι δεκάδες στρατιώτες εγκατέλειψαν στρατώνες και ενώθηκαν με διαδηλωτές στην πλατεία της 13ης Μαΐου στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο.

Παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, σημειώθηκαν πυροβολισμοί κοντά στους στρατώνες της CAPSAT, με τουλάχιστον τρία άτομα να τραυματίζονται, σύμφωνα με πηγή του Reuters. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η ένταση δεν έχει προς το παρόν εξελιχθεί σε ευρύτερες συγκρούσεις.

Ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του στρατού έχουν καλέσει τους πολίτες σε αυτοσυγκράτηση και διάλογο. Τα Ηνωμένα Έθνη, από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 22 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες από την έναρξη των διαδηλώσεων, ενώ η κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης αμφισβητεί τα στοιχεία, κάνοντας λόγο για 12 θύματα.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του προέδρου καταδίκασε «κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης» και κάλεσε τις δυνάμεις της χώρας «να υπερασπιστούν τη συνταγματική τάξη και την εθνική κυριαρχία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίλυσης της κρίσης μέσω διαλόγου.