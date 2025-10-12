Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να λάβει μέρος στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται ότι θα λάβουν μέρος στη διάσκεψη.

Η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο Τραμπ αναμένεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή αύριο, με την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστίνιων φυλακισμένων.