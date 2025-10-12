Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νησί Σεντ Χελένα της Νότιας Καρολίνας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο Willie’s Bar and Grill, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 ακόμη. Το μπαρ ήταν γεμάτο κόσμο τη στιγμή της επίθεσης.

⚠️ Important Exclusive visuals of the early morning Mass shooting scene of Beaufort county bar, south Carolina https://t.co/azsfmtqBbc pic.twitter.com/jBJoZI1mPI — Open News© (@OpenNewNews) October 12, 2025

Οι αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μποφόρτ έφτασαν γρήγορα στο σημείο και βρήκαν πολλούς αιμόφυρτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη στην πλατφόρμα X, πολλά θύματα και μάρτυρες τράπηκαν σε φυγή προς γειτονικά καταστήματα και κατοικίες για να γλιτώσουν από τα πυρά.

BREAKING: 4 dead and at least 20 injured in mass shooting at Willie’s Bar & Grill on St. Helena Island, South Carolina Photo credit: Phyllis Maven pic.twitter.com/FrcTgajDoy — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) October 12, 2025

Τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον χώρο του μπαρ ενώ ανάμεσα στους τραυματίες τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τέλος, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, καθώς και για τα κίνητρα της επίθεσης.