Καταλονία σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη βορειοανατολική Ισπανία, μία ημέρα μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στις μεταφορές στο νησί της Ίμπιθα.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet ενεργοποίησε τον συναγερμό για την επαρχία της Ταραγόνα, προβλέποντας έως και 180 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες στο Δέλτα του Έβρου. Η ένταση των φαινομένων έχει προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας απέστειλε τηλεφωνική ειδοποίηση στους κατοίκους της περιοχής Μόντσια, νότια της Ταραγόνα, προτρέποντάς τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να μην πλησιάζουν υδατορέματα, λόγω του κινδύνου πλημμυρών.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Σαλβαδόρ Ίλια, απηύθυνε μέσω κοινωνικών δικτύων έκκληση για «μέγιστη προσοχή», ζητώντας από τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών.

Αυξημένες κλήσεις και πλημμύρες στην περιοχή

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της Καταλονίας ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση των κλήσεων μετά τις 17.00 τοπική ώρα, φτάνοντας τις 142. Σύμφωνα με την Aemet, «πλημμύρες έχουν καταγραφεί σε ορισμένα μέρη», όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, έχουν αναφερθεί προβλήματα στις μεταφορές, με πλημμυρισμένα τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητοδρόμων να προκαλούν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

Στο επίκεντρο και άλλες περιοχές της Ισπανίας

Ο νέος αυτός συναγερμός εκδόθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση ότι η περιφέρεια της Βαλένθια δεν επλήγη σοβαρά από την κακοκαιρία, παρά τον κόκκινο συναγερμό που είχε ενεργοποιηθεί την Παρασκευή. Η περιοχή είχε βιώσει πέρυσι τις πιο φονικές πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών.

Στην Ίμπιθα, το αεροδρόμιο αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του το Σάββατο, προτού επαναλειτουργήσει λίγες ώρες αργότερα, καθώς οι βροχοπτώσεις υποχώρησαν.