Ο τραυματισμός του Δημήτρη Χατσίδη σήμανε άμεσα συναγερμό στους ανθρώπους της ομάδας. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο ποδοσφαιριστής ένιωσε ενοχλήσεις που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται πως μετά τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς υπάρχει δεύτερο θέμα τραυματισμού για παίκτη του ΠΑΟΚ.

Το γεγονός που μεγέθυνε την αγωνία ήταν ο τρόπος αποχώρησης του νεαρού άσου: ο Δημήτρης Χατσίδης χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο στα αποδυτήρια του γηπέδου, ένδειξη που συχνά υποδηλώνει ότι ο τραυματισμός ενδέχεται να είναι σοβαρότερος.

Πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Ο Χατσίδης αναμένεται να υποβληθεί άμεσα σε λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις (πιθανότατα απεικονιστικό έλεγχο, όπως μαγνητική τομογραφία).

Στόχος των εξετάσεων είναι διπλός, αρχικά να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος και η φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής και να εκτιμηθεί ο ενδεχόμενος χρόνος απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο τραυματισμός του Χατσίδη, ο οποίος θεωρείται ένα από τα ελπιδοφόρα ταλέντα των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και σημαντικό στέλεχος της δεύτερης ομάδας, αποτελεί πλήγμα για την προσπάθεια της ομάδας στη Super League 2. Όλοι στον σύλλογο εύχονται να πρόκειται για κάτι ήπιο, ώστε ο νεαρός να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στους αγωνιστικούς χώρους.