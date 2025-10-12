Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Νίκος Μαραντζίδης, μίλησε στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις τώρα» για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

«Ότι μιλάω με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό, είναι γνωστό. Αυτό με καθιστά κοντινό του; Δεν θα έλεγα υπό την έννοια αυτήν που την περιγράφουμε στενά, δηλαδή οι κοντινοί μας άνθρωποι, η οικογένειά μας κτλ. βεβαίως συνομιλώ όπως πολλοί άνθρωποι συνομιλούν με τον πρώην πρωθυπουργό».

Στην ερώτηση αν έχει διαβάσει το βιβλίο του, απαντά:

«Όχι βέβαια. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, έχω συζητήσει όμως με τον Αλέξη Τσίπρα με το βιβλίο, έχω μία εικόνα του σκελετού, έχω μεγάλη αγωνία και πρέπει να σας πω και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι θα είναι ένα βιβλίο – σταθμός και από ιστορικής πλευράς αλλά και από πολιτικής πλευράς».

Το μέλλον μετρά

«Εγώ όταν λέω Αλέξης Τσίπρας, εγώ μιλάω τώρα σαν Νίκος Μαραντζίδης, σκέφτομαι το μέλλον. Νομίζω ότι η κοινωνία σκέφτεται το μέλλον. Σίγουρα πολλοί άνθρωποι από την κοινωνία αυτό που ενδιαφέρονται και έχουν στο μυαλό τους δεν είναι να συζητούν για το παρελθόν για τον Αλέξη Τσίπρα αλλά για το μέλλον», συμπληρώνει.

Χαρισματικός ηγέτης

«Ο Αλέξης Τσίπρας, με βεμπεριανούς όρους, είναι ένας χαρισματικός ηγέτης. Οι χαρισματικοί ηγέτες, οι οποίοι είναι σπάνιο φαινόμενο στην πολιτική γι’ αυτό στεκόμαστε σε αυτούς, είναι αυτοί που μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα κινήματα αλλαγής, ανατροπής, να συγκινήσουν και ταυτοχρόνως να διαμορφώσουν κάθε φορά καινούργιους όρους για το μέλλον».

Χρειάζονται κι άλλα όμως

«Χαρισματικός ηγέτης δεν είναι απλώς το γιατρικό που τα θεραπεύει όλα. Χρειάζεται πολιτική ατζέντα, πολιτικό πρόγραμμα, χρειάζεται να αντιληφθεί η κοινωνία ότι είσαι αναφορά για το μέλλον», σημειώνει.

«Ήταν μία σπουδαία ηθική αλλά και πολιτική κίνηση η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος αυτής της κίνησης», καταλήγει.