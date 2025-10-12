Ένα βρέφος ενός έτους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στα Πατήσια, αφού βρέθηκε αναίσθητο λόγω εισπνοής ναρκωτικών που κάπνιζε ο πατέρας του δίπλα του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το κοριτσάκι έχασε τις αισθήσεις του, καθώς ο 27χρονος πατέρας του είχε καπνίσει ναρκωτικά δίπλα του με αποτέλεσμα να μην αντέξει.

Oμάδα ΔΙ.ΑΣ. έσπευσε στο σπίτι στα Πατήσια γύρω στις 21:00 το βράδυ και εντόπισε την μικρή αναίσθητη. Το μωρό παρουσίασε αρρυθμίες και διασωληνώθηκε, αλλά χάρη στην άμεση ιατρική παρέμβαση πλέον έχει αποσωληνωθεί και μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε παιδιατρική κλινική. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και είναι σταθερό αιμοδυναμικά.

Ο πατέρας του παιδιού, αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθη.