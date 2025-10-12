Διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων βρίσκεται ένα βρέφος το οποίο βρέθηκε από άντρες της ΕΛ.ΑΣ. χωρίς τις αισθήσεις του σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Το κοριτσάκι ενός έτους διέμενε με τον 27χρονο πατέρα του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οποίος και συνελήφθη.

Την αστυνομία ειδοποίησε σύμφωνα με τα όσα με την ΕΡΤ μια γυναίκα, η οποία ωστόσο δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν είναι και ημητέρα.

Όπως προκύπτει από την μέχρις στιγμής έρευνα, ο 27χρονος πατέρας του μωρού Αιγυπτιακής καταγωγής φέρεται να έκανε δίπλα του χρήση ναρκωτικών, με τον καπνό να επηρεάζει το μικρό παιδί το οποίο έχασε τις αισθήσεις του.