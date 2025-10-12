Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, στο χωριό Βώλακα στη Δράμα.

Τέσσερα ανήλικα αγόρια, κάτοικοι της περιοχής, 13, 14 και 15 ετών οδηγούσαν στους δρόμους του χωριού, αγροτικό όχημα.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν να κινούνται στα ορεινά του Βώλακα.

Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.