Ο Δήμος Μεσσήνης «τρέχει» Χριστουγεννιάτικο χρηματικό βοήθημα για οικονομικά ευάλωτους κατοίκους της περιοχής, από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025. Το βοήθημα θα προέρχονται από το Κληροδότημα «Νικολάου Αθ. Χιώτη».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας

Φωτοτυπία της ταυτότητας

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2025

Έντυπο Ε9 για το οικονομικό έτος 2025

Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και οικογενειακής κατάστασης

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεσσήνης, στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο βοήθημα αφορά αποκλειστικά τους κατοίκους και δημότες της πόλης της Μεσσήνης. Ο Δήμος καλεί τους ενδιαφερόμενους να φροντίσουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα εντός της προθεσμίας, ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.