Η διαμόρφωση των τιμών του ελαιολάδου είναι συνεχής.

Η τιμή του ελαιολάδου πέρσι προκάλεσε έντονες συζητήσεις τόσο στον αγροτικό κόσμο όσο και στους καταναλωτές. Μετά από μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για την παραγωγή, όπως η μειωμένη απόδοση των ελαιόδεντρων, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι αυξημένες καλλιεργητικές δαπάνες, το ελαιόλαδο έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι αλλαγές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αναγνώριση της διατροφικής του αξίας, κατέστησαν το ελαιόλαδο όχι μόνο πολύτιμο προϊόν αλλά και αντικείμενο εμπορικού ενδιαφέροντος.

Ο πρόεδρος μικρών Συνεταιρισμών ΕΘΕΑΣ, Μύρων Χιλετζάκης μίλησε για την τιμή του λαδιού φέτος.

«Η τιμή στο λάδι καθορίζεται μόνο από την παραγωγή γιατί εάν οι Ισπανοί έχουν μικρή παραγωγή, τότε θα ανεβαίνει η ευρωπαϊκή τιμή. Δυστυχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής η παραγωγή είναι μειωμένη από πέρσι. Η τιμή του παραγωγού – θα ξεκινήσουν τα φρέσκα λάδια τα συμβατικά σε λίγο καιρό εάν βρέξει – θα είναι στα 5,00 – 5,50 ευρώ. Θα ξεκινήσει από αυτή την τιμή. Για την τιμή του καταναλωτή είναι το «δίκοπο μαχαίρι» γιατί έχουμε τη χρονιά 2022-23, οι η δική μας μέση τιμή παραγωγού ήταν στα 5 ευρώ και το είδαμε το λάδι στο ράφι να φτάνει μέχρι και 14 ευρώ. Το λάδι το φρέσκο δεν πάει αμέσως στον παραγωγό. Επομένως μπαίνουν «καπέλα» στους μεσάζοντες. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και λίγο πιο χαμηλά από 10 ευρώ», τόνισε.