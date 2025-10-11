Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, νέος επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), ανακοίνωσε πως επισκέφθηκε τη Γάζα με στόχο τη συζήτηση για τη «σταθεροποίηση» της κατάστασης, διευκρινίζοντας ότι δεν προβλέπεται ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Κούπερ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι επέστρεψε από τη Γάζα, όπου συζήτησε τη δημιουργία ενός «πολιτικο-στρατιωτικού συντονιστικού κέντρου» υπό τη διοίκηση της Centcom. Όπως σημείωσε, το κέντρο αυτό θα συμβάλει ουσιαστικά στη σταθεροποίηση της περιοχής.

Παράλληλα, μια πρώτη ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ για να συνδράμει στην επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει προτείνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ένστολοι γιοι και οι κόρες της Αμερικής ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την παγίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της στήριξης των οδηγιών του αρχηγού του γενικού επιτελείου σε αυτήν την ιστορική στιγμή», έγραψε ο Κούπερ στο Χ, υπενθυμίζοντας ότι ανέλαβε τη διοίκηση της Centcom τον Αύγουστο.

«Αυτή η μεγάλη προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία στρατευμάτων στη Γάζα», κατέληξε ο ναύαρχος, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή.