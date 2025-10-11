Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (11.10.2025) στην Εύβοια.

Ενας άνδρας τραυματίστηκε και μία γυναίκα εγκλωβίστημε μέσα σε όχημα μετά από σφοδρή σύγκρουση 2 αυτοκινήτων.

Το τροχαίο έγινε σήμερα το μεσημέρι στο ύψος του Ξενοδοχείου Μιραμάρε, του Δήμου Ερέτριας στην Εύβοια, όπου δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν πάνω σε στροφή με αποτέλεσμα μία γυναίκα να εγκλωνιστεί στο όχημα και να τραυματιστεί ένας άντρας.

Στον τόπο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής της αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.