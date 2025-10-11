Η Harley Davidson, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της dealership στην Αττική, στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και λεωφόρου Ευελπίδων, στο Κορωπί.

Σε έναν χώρο 1.200 τμ, το κατάστημα φιλοξενεί το πλήρες σύμπαν της Harley-Davidson: τις πιο πρόσφατες μοτοσικλέτες του brand, αυθεντικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες συνεργείου.

Με σύγχρονη αρχιτεκτονική και αισθητική που αντικατοπτρίζει τον αυθεντικό χαρακτήρα της Harley-Davidson, ο καινούργιος χώρος συνδυάζει τον θρύλο των μοτοσικλετών με την καινοτομία, προσφέροντας μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης σε όλους τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Φάις αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα, με εδραιωμένη παρουσία και διευρυμένο αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Με 45 χρόνια εμπειρίας των βασικών μετόχων, με ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 διεθνή brands, και με διαρκή επέκταση σε 6 συνολικά χώρες, o Όμιλος Φάις συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, ενισχύοντας την παρουσία του σε βασικές αγορές και διευρύνοντας το δίκτυό τoυ.