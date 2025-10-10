Ένα παιδί επτά ετών έχασε τη ζωή του ύστερα από ρωσικά πλήγματα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.

«Τραγική είδηση, αγοράκι 7 ετών που τραυματίστηκε σε νυχτερινή ρωσική επίθεση διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό στο νοσοκομείο», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Εν τω μεταξύ, το ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας στερείται την ηλεκτροδότηση τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων τα οποία είχαν στο στόχαστρο ειδικά το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας τη νύχτα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

«Η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος Κλίτσκο μέσω Telegram. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στον τομέα αυτόν της ουκρανικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε παράλληλα πως δεν λειτουργούν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.