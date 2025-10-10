Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο συμφωνίας με τη Χαμάς, δίνοντας έτσι το πράσινο φως ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή της.

Ο αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα δήλωσε την Πέμπτη ότι η παλαιστινιακή οργάνωση κηρύττει το τέλος του πολέμου και την έναρξη μόνιμης κατάπαυσης πυρός.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Τι οδήγησε τη Χαμάς να δεχτεί τη συμφωνία;

Για τη Χαμάς, η απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Γάζα σήμαινε ότι θα έχανε το μοναδικό της διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στο Ισραήλ στον πόλεμο.

Δεν είναι σαφές πώς εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, ωστόσο μετά τη συμφωνία για την εκεχειρία, η Χαμάς δήλωσε πως έλαβε «σαφείς» εγγυήσεις από τους μεσολαβητές ότι το Ισραήλ δεν θα παραβιάσει τη συμφωνία.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την κατοχή (το Ισραήλ)» είπε ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χάμνταν σε συνέντευξή του στο Al Araby του Κατάρ. Εξήγησε πως η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς «επέμεινε ότι ο ρόλος των μεσολαβητών δεν είναι μόνο να επιτυγχάνουν συμφωνίες και να συλλέγουν υπογραφές, αλλά να διασφαλίζουν ότι τα μέρη τηρούν τη συμφωνία».

Ο Χάμνταν πρόσθεσε ότι, παρότι η Χαμάς δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ, δεν είναι προς το συμφέρον του να ξαναρχίσει τον πόλεμο, καθώς αντιμετωπίζει έντονη διεθνή πίεση και οργή για τη συμπεριφορά του στη Γάζα.

«Λάβαμε εγγυήσεις και αυτό μας αρκεί», είπε απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι εγγυήσεις προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών, έχει επίσης αναφερθεί σε εγγυήσεις για την τήρηση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ Αλ Ανσάρι να δηλώνει αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα είναι ο εγγυητής της συμφωνίας.

Η εμπλοκή της Τουρκίας —όπου φιλοξενούνται υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς— ενδέχεται να άσκησε πρόσθετη πίεση στην οργάνωση. Παράλληλα, το Κατάρ μπορεί να αύξησε τις πιέσεις του μετά την ισραηλινή επίθεση του περασμένου μήνα στη Ντόχα, η οποία είχε στόχο διαπραγματευτές της Χαμάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο CNN αυτή την εβδομάδα ότι η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη αφανισμό» αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας — στοιχείο που πιθανότατα συνέβαλε και αυτό στην απόφασή της.