Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο συμφωνίας με τη Χαμάς, δίνοντας έτσι το πράσινο φως ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή της.
Ο αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα δήλωσε την Πέμπτη ότι η παλαιστινιακή οργάνωση κηρύττει το τέλος του πολέμου και την έναρξη μόνιμης κατάπαυσης πυρός.
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη.
Τι οδήγησε τη Χαμάς να δεχτεί τη συμφωνία;
Δεν είναι σαφές πώς εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, ωστόσο μετά τη συμφωνία για την εκεχειρία, η Χαμάς δήλωσε πως έλαβε «σαφείς» εγγυήσεις από τους μεσολαβητές ότι το Ισραήλ δεν θα παραβιάσει τη συμφωνία.
«Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την κατοχή (το Ισραήλ)» είπε ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χάμνταν σε συνέντευξή του στο Al Araby του Κατάρ. Εξήγησε πως η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς «επέμεινε ότι ο ρόλος των μεσολαβητών δεν είναι μόνο να επιτυγχάνουν συμφωνίες και να συλλέγουν υπογραφές, αλλά να διασφαλίζουν ότι τα μέρη τηρούν τη συμφωνία».
«Λάβαμε εγγυήσεις και αυτό μας αρκεί», είπε απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι εγγυήσεις προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.
Το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών, έχει επίσης αναφερθεί σε εγγυήσεις για την τήρηση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ Αλ Ανσάρι να δηλώνει αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα είναι ο εγγυητής της συμφωνίας.
Αμερικανικές δυνάμεις θα επιβλέπουν από το Ισραήλ το «Σχέδιο Τραμπ»
Θα διαχειρίζονται την είσοδο της βοήθειας, τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής και τις προσπάθειες ασφάλειας. Οι πρώτες μονάδες, με συνολικά 200 στρατιώτες, έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στο Ισραήλ. Δεν αναμένεται η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων εντός της Γάζας.