Ο Ρίσι Σούνακ, προκάτοχος του σημερινού Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει ρόλο στρατηγικού συμβούλου σε δύο από τις πιο ισχυρές τεχνολογικές εταιρείες του πλανήτη: την Microsoft και την Anthropic. Η είδηση, που μεταδόθηκε το πρωί από το πρακτορείο EFE, δείχνει ότι ο πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης συνεχίζει τη διαδρομή του στον ιδιωτικό τομέα, ακολουθώντας ένα συνηθισμένο πλέον μονοπάτι για όσους πέρασαν από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Σούνακ, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ενεργός βουλευτής στο Ουεστμίνστερ, έχει δηλώσει ότι όλα τα έσοδα από αυτή τη συνεργασία θα κατευθυνθούν σε μία εκπαιδευτική φιλανθρωπική δομή. Ωστόσο, με βάση τους κανονισμούς, οι δραστηριότητές του θα είναι περιορισμένες, ενώ δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχει σε δημόσιους συμβάσεις μέχρι το 2026.

Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται να προστεθεί στον ήδη υπάρχοντα ρόλο του ως συμβούλου της Goldman Sachs, της επενδυτικής τράπεζας στην οποία είχε εργαστεί προτού ξεκινήσει την πολιτική του πορεία. Η κίνηση αυτή ενισχύει την εικόνα ενός πολιτικού που, μετά την κορυφή της εξουσίας, επενδύει την εμπειρία και το δίκτυο επαφών του στη δυναμική αγορά της τεχνολογίας και των οικονομικών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βρετανία βλέπει πρώην πρωθυπουργούς να περνούν στον κόσμο των πολυεθνικών. Από τον Τόνι Μπλερ μέχρι τον Ντέιβιντ Κάμερον, η μετάβαση από το πρωθυπουργικό γραφείο σε κορυφαίες ιδιωτικές θέσεις έχει εξελιχθεί σε παράδοση, αποτελώντας ένδειξη του δεσμού ανάμεσα στην πολιτική εμπειρία και την επιχειρηματική στρατηγική.