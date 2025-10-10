Πρώτος μήνας στον Άρη και πρώτος απολογισμός για τον Μανόλο Χιμένεθ

Το ημερολόγιο έδειχνε 5 Σεπτεμβρίου όταν ο Ανδαλουσιανός τεχνικός προσγειωνόταν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των «κιτρινόμαυρων», πηγαίνοντας από το αεροδρόμιο απευθείας στο Νέο Ρύσιο για την πρώτη του προπόνηση.

Έναν μήνα και έξι ματς μετά, ο 61χρονος τεχνικός μιλάει στα «ΝΕΑ» για τις πρώτες του εντυπώσεις από όσα έχει συναντήσει στον Άρη, σε μία κουβέντα που ξεκίνησε αγωνιστικά και πήρε προεκτάσεις σε ότι έχει να κάνει με τους στόχους, την οργάνωση και την ανάγκη για έναν τίτλο.

Διαβάστε παρακάτω όσα δήλωσε ο Ανδαλουσιανός τεχνικός…

-Πώς ζείτε μέχρι στιγμής την παρουσία σας στον Αρη;

«Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να χτίσουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε για να ανεβάσουμε την ομάδα ένα σκαλί πάνω.

Υπάρχει μία αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων στο κλαμπ. Το άγχος που υπάρχει γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να κερδίσουμε έναν τίτλο, η πίεση που υπάρχει ακριβώς γιατί πρέπει να κερδίσουμε έναν τίτλο κάποια στιγμή. Παρόμοια κατάσταση έχω ζήσει και στο παρελθόν και προσωπικά δεν το θεωρώ θετικό στοιχεία, γιατί άλλο πράγμα είναι οι απαιτήσεις και άλλο η πίεση που πέφτει από τις απαιτήσεις. Πρέπει να χτίζουμε κάθε μέρα για να μεγαλώνουμε μέρα με τη μέρα και για να μην επαναλαμβάνουμε προηγούμενα λάθη. Δεν μπορώ να κρίνω την προετοιμασία διότι δεν έχω -δυστυχώς- κανένα στοιχείο για τον τρόπο διεξαγωγής της προετοιμασίας το καλοκαίρι.

Δεν γνωρίζω πώς και τι είδους προετοιμασία έγινε για να προετοιμαστεί η ομάδα για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι χρειαζόμαστε βελτίωση στη φυσική μας κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε πολύ δυνατές προπονήσεις, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν τραυματισμοί. Βρήκα πολλούς ποδοσφαιριστές με τραυματισμούς, ειδικά από τη μεσοεπιθετική γραμμή και όσο αυτοί επανέρχονται θα βελτιωνόμαστε ως ομάδα. Τα 5 πρώτα παιχνίδια πήγαν καλά, αλλά δεν είναι αρκετό για εμάς και στο τελευταίο παιχνίδι (σ.σ. με αντίπαλο τον ΟΦΗ) έγιναν όλα όσα δεν θέλω να βλέπω από την ομάδα μου ως προπονητής.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι πολύ δύσκολο και θέλουμε ο καθένας από εμάς να δώσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού για να μπει ο Άρης στους πρώτους τέσσερις του Πρωταθλήματος. Στο διάστημα που βρίσκομαι εδώ κατάφερα και διαπίστωσα ένα πράγμα: η απαίτηση που υπάρχει από τον οργανισμό να κερδίσουμε έναν τίτλο, αλλά ταυτόχρονα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κόσμος της ομάδας είναι πολύ ικανοποιημένος όταν βλέπει ότι η ομάδα τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο. Ο τρόπος για να πετύχουμε είναι εύκολος, το είπα από την πρώτη μέρα. Δεν κερδίσαμε τον Πανσερραϊκό, αλλά τα δώσαμε όλα μέσα στο γήπεδο. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και τον ΟΦΗ, ωστόσο το συγκεκριμένο παιχνίδι – όπως κύλησε – δεν αξίζει καν σχολιασμού. Είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας, ο οποίος θέλει πάντα η ομάδα να μάχεται μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα είναι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που καθορίζει το αποτέλεσμα. Όσο καλύτερους ποδοσφαιριστές έχει, όσο καλύτερο προσωπικό έχεις, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες για να κερδίζεις και να μεγαλώνεις ως κλαμπ.

Ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του καθενός όμως, το να τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο είναι μια υποχρέωση που έχουν. Στο ερώτημα ‘’αν μπορεί να βελτιωθεί αυτό το ρόστερ’’ η απάντησή μου είναι ξεκάθαρα ‘’ναι’’. Πολύ κιόλας, υπάρχουν πολλά περιθώρια. Είναι σίγουρο ότι μέχρι τον Ιανουάριο αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε. Σε αυτό το διάστημα δεν υπάρχει καμία πλέον δικαιολογία. Όσοι είμαστε εδώ μέχρι τον Ιανουάριο πρέπει να δώσουμε το 100%. Ο Άρης, όμως, θα μπορέσει να κερδίσει κάποιον τίτλο εάν όλοι όσοι είμαστε εδώ δώσουμε παραπάνω από το 100% των δυνάμεών μας».

-Εξήγηση υπάρχει για το παράδοξο που συνέβη μέσα σε μία εβδομάδα; Την τεράστια αλλαγή εικόνας από το ματς με τον Πανσερραϊκό σε αυτή που είχε η ομάδα του με αντίπαλο τον ΟΦΗ…

«Καμία εξήγηση. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εξήγηση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επαναληφθεί. Ας δεχτούμε ότι ήταν ένα ατύχημα. Μπορεί η ομάδα να παίξει άσχημα, αλλά προσπαθώντας να παίξει καλά. Μπορεί να χάσουμε, αλλά προσπαθώντας να κερδίσουμε. Αυτό που δεν μπορούμε ως νοοτροπία είναι να κερδίσουμε ένα παιχνίδι δίχως να κάνουμε τίποτα μέσα στο γήπεδο. Αν θέλουμε να είμαστε ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα, παιχνίδια όπως αυτά (σ.σ. Πανσερραϊκός, ΟΦΗ) πρέπει να τα κερδίζουμε».

Το ζητούμενο και το βασικό ερώτημα είναι, «γιατί η ομάδα εμφάνισε τέτοια εικόνα;»

«Δεν υπάρχει γιατί. Έχω δει σε ένα παιχνίδι από τους 11 οι δύο να μην είναι καλά, ή οι τρεις. Αλλά είναι αδιανόητο και αδύνατο να είναι άσχημα και οι 11 ποδοσφαιριστές και να θέλεις να κάνεις 11 αλλαγές αλλά να μην γίνεται και οι αλλαγές που κάνεις τελικά να μην λύνουν κανένα πρόβλημα. Υπήρχε έλλειψη νοοτροπίας σε αυτό το παιχνίδι, είχαμε κακή νοοτροπία, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω στο ‘’γιατί;’’. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν. Φυσικά μπορεί να χάσεις από τον ΟΦΗ, φυσικά χάνεις από τον ΟΦΗ, αλλά να χάσεις με αυτόν τον τρόπο – δεν γίνεται! Δεν υπάρχει εξήγηση ως προς το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, της τακτικής, της ψυχολογίας, ωστόσο όλα επηρεάζουν. Ούτε γιατρός μπορεί να βρει την ασθένεια που μας χτύπησε σε αυτό το παιχνίδι».

-Σας είπαν κάτι οι ποδοσφαιριστές;

«Αισθάνθηκαν ντροπή. Ίσως κάποιοι θεώρησαν ότι δεν παίζω καλά και βρίσκω αντίδραση ή βοήθεια στον συμπαίκτη μου, αλλά μάλλον το ίδιο σκέφτηκε και ο συμπαίκτης του. Πολλές φορές σκέφτονται έτσι, αλλά είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνεις. Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ο συμπαίκτης μου, πρέπει και εγώ να αρχίσω να δουλεύω σωστά».

– Πως αλλάζει η νοοτροπία σε μια ομάδα;

«Η έλλειψη νοοτροπίας δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιριστές. Όταν δεν κερδίζεις τίτλους όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι μόνο αποτυχία των ποδοσφαιριστών, Είναι κάτι που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και αρκετοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μου αρέσει να μιλάω για το παρελθόν. Εγώ έφτασα στην Ελλάδα και μπήκα σε μία ομάδα που είχε να κερδίσει τίτλο 14 χρόνια. Με πολλούς Έλληνες κερδίσαμε το Κύπελλο, το πρωτάθλημα μετά από 24 χρόνια. Παίξαμε τρεις τελικούς, προκριθήκαμε τρεις φορές στο Champions League. Αυτό δεν γίνεται εάν κάθε χρόνο αλλάζεις πράγματα.. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν απαιτήσεις. Σίγουρα η αριστεία δεν υπάρχει αλλά πρέπει να την ψάχνεις. Αλλά επίσης δεν είναι καλό να υπάρχει διαρκής πίεση πάνω από την ομάδα. Κανείς δεν καταφέρνει κάτι επειδή φοράει τη φανέλα. Κερδίζεις πράγματα με οργανωμένη δουλειά. προσηλωμένος στο στόχο σου και μέρα με τη μέρα».

-Έχοντας πια μία εικόνα του υλικού και με βάση αυτό που θέλετε να παίξετε, το υπάρχον ρόστερ μπορεί να το υποστηρίξει;

«Από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο, ναι. Για να μεγαλώσουμε ως ομάδα όμως, πρέπει να ψάξουμε πραγματάκια. Από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία».

-Στον ΑΡΗ η πίεση είναι μεγάλη για έναν τίτλο, γιατί είναι πολλά τα χρόνια και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι ακούστηκε από τη διοίκηση ότι στην Ελλάδα το περιβάλλον είναι δύσκολο για τη διεκδίκηση του Πρωταθλήματος. Το Κύπελλο είναι ο θεσμός που ρίχνετε περισσότερο το βάρος σας, υπάρχει αυτό ως σκέψη ή προτεραιότητα;

«Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Προσωπικά δεν θέλω να χάνω κανένα παιχνίδι. Για μένα αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό ματς που έχουμε είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό. Είναι το πρώτο παιχνίδι που μπορούμε να φτιάξουμε τα πράγματα, να κάνουμε πράγματα και να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Ακόμη κι αν το χάσουμε, πρέπει να έχουμε ματώσει στο γήπεδο.

Μπορεί να έχεις πολύ ποιότητα, αλλά πρέπει να τρέχεις. Έχεις λιγότερη ποιότητα, πρέπει να τρέχεις παραπάνω για να το ισορροπήσεις. Αλλά όταν δεν τρέχουν όλοι, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Κι αν δεν τρέχει κανένας, τότε θα υπάρχει αυτή η αηδία που είδαμε με τον ΟΦΗ. Πρέπει να πιέζουμε τους παίκτες ως επαγγελματίες, αλλά θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε και ως επαγγελματίες. Εσύ απαιτείς και δίνεις. Δίνεις και απαιτείς. Αν εσύ δίνεις και εκείνοι δεν ανταποκρίνονται, τότε θα πρέπει να απαιτήσεις περισσότερα εσύ. Όλοι δουλεύουμε για τον μισθό μας.

Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να δίνουν το 100% ως επαγγελματίες και το κλαμπ πρέπει να δουλεύει κάθε μέρα για να δημιουργεί περισσότερες προϋποθέσεις για να έρχονται καλύτεροι ποδοσφαιριστές στον ΑΡΗ. Ένα παράδειγμα: πριν από 14 χρόνια, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου ξένοι, δεν ήθελα να έρθουν στην ΑΕΚ και τώρα οι περισσότεροι θέλουν να έρχονται στην ΑΕΚ. Είναι ζήτημα δουλείας και οργάνωσης. Η δική μας υποχρέωση είναι να τα δίνουμε το 100% τού εαυτού μας για τον ΑΡΗ και το κλαμπ έχει υποχρέωση να αναπτύσσεται για να δίνει το καλύτερο στους ποδοσφαιριστές κάθε μέρα. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, είναι πολύ δύσκολο να κερδίζουμε. Όλοι! Και θα πρέπει να έχουμε το μάξιμουμ του σεβασμού για τον κόσμο μας.

-Ολα τα παραπάνω, τα επεξεργάζεστε έχοντας στο πλευρό σας και τον Ρούμπεν Ρέγες…

«Ο κύριος Ρέγες με βοηθάει και με στηρίζει 100%. Το μεγάλο λάθος που κάνουν, όμως, πολλοί ιθύνοντες στη Λίγκα είναι ότι πιστεύουν πως τιμωρώντας μία κατάσταση θα τη βελτιώσουν. Αν εγώ, για παράδειγμα, πιάσω έναν ποδοσφαιριστή και του πω: ‘’είσαι κάκιστος’’ το μόνο που θα κάνω είναι να τον αγχώσω παραπάνω. Αλλά αν του εξηγήσω ότι πρέπει να τρέξεις περισσότερο, να προσπαθήσεις περισσότερο, γιατί είναι το καλύτερο για αυτόν και εκείνος μου εξηγήσει τα προβλήματα που έχει και πατήσει σε αυτό, τότε θα κάνει κακό στον ίδιο. Διότι και τα προβλήματα θα έχει και δεν θα αποδίδει καλά, άρα δεν θα τον βλέπει κανένας».

-Πώς διαχειρίζεστε την κατάσταση από εδώ και πέρα;

Το ποδόσφαιρο για τους επαγγελματίες είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι η δουλειά μας. Προσπαθώ να δώσω ό,τι κίνητρο υπάρχει στους ποδοσφαιριστές. Με την ουσιαστική ενσωμάτωση του Γένσεν, του Πέρεθ, του Αλφαρελά, με τον Καντεβέρε – που με εκπλήσσει ευχάριστα – τη βελτίωση που δείχνει καθημερινά ο Σίστο, μπορούμε ν΄ ανέβουμε και να βελτιωθούμε. Χρειαζόμαστε έναν παίκτη να κερδίζει τις πρώτες μπάλες κι αν έχουμε παίκτες box to box όπως ο Γαλανόπουλος και ο Μόντσου. Είναι σημαντικό να βρούμε παίκτες στις σωστές θέσεις. Είπα στον πρόεδρο τι παίκτες πρέπει να φέρει. Πρέπει να βάλουμε μία ευθεία στον προγραμματισμό μας, αν παρεκκλίνουμε και γίνει κάποιο λάθος θα βρούμε τρόπο να το διορθώσουμε, θα κάνουμε άλλο πρότζεκτ. Αλλά πρέπει να δώσουμε και χρόνο σε αυτό το πρότζεκτ. Καμία ομάδα δεν κέρδισε τίποτα με δύο προπονητές σε τρεις μήνες και με 17-18 καινούργιους ποδοσφαιριστές.

-Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η πίεση για την επιτυχία, για έναν τίτλο;

«Ο πρόεδρος έχει το ίδιο άγχος, την ίδια πίεση, την ίδια θέληση για να κερδίσει κάποιον τίτλο. Αλλά για να φτάσεις ψηλά πρέπει να αρχίσεις να χτίζεις από χαμηλά. Δεν είναι μόνο λόγια: ‘’πρέπει να πάρουμε τίτλο’’. Πώς θα τον πάρουμε; Ότι έχεις χρόνια να κερδίσεις τίτλο, δεν σημαίνει ότι θα τον κερδίσεις κιόλας. Πρέπει να χτίσεις. Τα πράγματα μπορούν να πάνε μπροστά μόνο με οργάνωση και θέλοντας να υπάρχει οργάνωση. Αν προσπαθείς να οργανώσεις χωρίς να το θέλει πολύ, τότε δεν έχεις αποτέλεσμα. Επίσης, αν θέλεις και δεν είσαι οργανωμένος, πάλι δεν έχεις αποτέλεσμα. Αυτή τη χρονιά βλέπω ότι υπάρχει χρόνος για πολλά πράγματα, αλλά περιμένω να έρθει και ο Ιανουάριος. Επίσης, την επόμενη σεζόν πρέπει τους καλούς ποδοσφαιριστές που πήραμε φέτος, να τους κρατήσουμε, να κάνουμε τον κορμό της ομάδας. Όσοι δεν ανταποκριθούν θα φύγουν και στη θέση τους θα φέρουμε άλλους.. Προσωπικά πιστεύω ότι το ιδεατό είναι η βάση της ομάδας θα πρέπει να είναι Έλληνες, κι αν είναι από τις Ακαδημίες μας ακόμη καλύτερα και οι 6-7 παίκτες που θα έρχονται από το εξωτερικό πρέπει να είναι κορυφαίοι. Ούτε καν 50-50. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερους γηγενείς ποδοσφαιριστές και κορυφαίες μεταγραφές, γιατί οι γηγενείς δεν έχουν πρόβλημα προσαρμογής, γνωρίζει την κουλτούρα, το περιβάλλον, έχει εδώ την οικογένειά του. Αυτοί που έρχονται από έξω και είναι κορυφαίοι, αμέσως προσαρμόζονται λόγω της ποιότητάς τους. Αλλά αν υπάρχουν 18 παίκτες οι οποίοι δεν προέρχονται από τα κορυφαία κλαμπ, δεν είναι κορυφαίοι.

Για παράδειγμα, στην επίθεση δεν μπορούμε να περιμένουμε γκολ μόνο από τον Λορέν Μορόν. Είναι o μοναδικός γκολτζής που έχουμε και εξαρτόμαστε από τον Μορόν».

-Γίνεται αρκετή κουβέντα για τον Δώνη και το γεγονός ότι δεν έπαιξε ακόμα…

«Τον Δώνη τον γνωρίζω. Αν είναι καλά και δίνει το 100%, είναι εξαιρετικός. Στο πλάνο μας ήταν να τον εντάξουμε σταδιακά (15-20 λεπτά τη φορά), αλλά όπως εξελίχθηκαν τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν δόθηκε η δυνατότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν ήταν έτοιμος να μπει, δεν δόθηκε η ευκαιρία για να μπει. Ακόμη δεν είναι 100% έτοιμος για να παίξει ολόκληρο το παιχνίδι. Ο Πέρεθ είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Γένσεν είναι πολεμιστής και με εκπλήσσει. Τον Αλφαρελά τώρα τον βλέπω και περιμένω να είναι στο 100%, φαίνεται ότι είναι καλός μπροστά. Έχουμε παίκτες που θέλουν να κρατάνε την μπάλα στα πόδια τους και εγώ τους ζητάω κάτι διαφορετικό, να τρέχουν στα «κενά». Ο Ρουμπέν έχει δρόμο μπροστά του».