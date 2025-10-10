Σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ανήλικης αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 34χρονος κατηγορείται ότι κλείδωσε στο σπίτι του μια 14χρονη, την οποία είχε γνωρίσει μέσω κοινωνικών δικτύων, και τη βίασε. Ο άνδρας φέρεται ακόμη να την προέτρεπε να του στέλνει προσωπικές φωτογραφίες και να της προσέφερε ναρκωτικές ουσίες.

Την εξιχνίαση της υπόθεσης ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ταυτοποίησαν τα στοιχεία του φερόμενου δράστη. Πρόκειται για 34χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος προσέγγισε την 14χρονη τον περασμένο Απρίλιο μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας της να του αποστέλλει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της. Η ανήλικη κατήγγειλε ότι επισκέφθηκε το σπίτι του στις Συκιές, όπου εκείνος την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις. Μετά το περιστατικό, της έδωσε χρηματικό ποσό.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο 34χρονος φέρεται να προσέφερε στο σπίτι του κάνναβη τόσο στην ίδια όσο και σε ανήλικο φίλο της, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί ήδη τον περασμένο Αύγουστο, όταν σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό από εμπορία ναρκωτικών και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.