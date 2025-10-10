Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται στη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους, που θα είναι παροδικά πιο πυκνές στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη. Στη δυτική Κρήτη ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με παρόμοια ένταση. Στα βόρεια πελάγη θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς.

Όλα αυτά έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας καθώς «τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού Ω-εμποδιστή – ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στη βορειοδυτική Ευρώπη – ο οποίος ενδέχεται να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων και πιο ασταθών αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Αναλυτική πρόγνωση:

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα θαλάσσια τμήματα έως 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και παροδικά πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς. Στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα θα φτάσουν έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου από 7 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα παράκτια και τις Σποράδες θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Στις Κυκλάδες αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Στην Κρήτη θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά ορεινά. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Αναμένεται αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών υπάρχει στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Ιόνιο και το Αιγαίο τα 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και πιθανώς στην ανατολική Πελοπόννησο και τη βόρεια Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν τοπικά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, φέρνοντας τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.