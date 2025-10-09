Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ σύμφωνα με βουλγαρικά ΜΜΕ φαίνεται πως θα συνεχίσει να φορά το περιβραχιόνιο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας, παρά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής, Αλεξάντερ Ντιμιτρόφ, είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι θα επανεξετάσει την επιλογή αρχηγού μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης και συζητήσεις με τους παίκτες-ηγέτες της ομάδας. Τελικά, όπως όλα δείχνουν, ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ διατηρεί την εμπιστοσύνη του νέου προπονητή και παραμένει ο φυσικός ηγέτης των διεθνών.

Η επιλογή των νέων αναπληρωτών αρχηγών, ωστόσο, προκαλεί ενδιαφέρον. Οι Άντον Νεντιάλκοφ και Γκεόργκι Μιλάνοφ, που είχαν φορέσει το περιβραχιόνιο στα τελευταία παιχνίδια με Ισπανία και Γεωργία (όταν ο Ντεσπόντοφ έμεινε εκτός εθνικής λόγω τραυματισμού) δεν βρίσκονται αυτή τη φορά στις κλήσεις του Ντιμιτρόφ για τα προσεχή ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το γεγονός αυτό ανοίγει τον δρόμο για νέα πρόσωπα σε ρόλους ευθύνης.

Η εθνική ομάδα της Βουλγαρίας συνεχίζει την προετοιμασία της στο Πράβετς, ενόψει του δύσκολου αγωνιστικού διημέρου που ακολουθεί: το Σάββατο θα υποδεχθεί την Τουρκία στο «Βασίλ Λέφσκι», ενώ τρεις μέρες αργότερα θα ταξιδέψει στο Βαγιαδολίδ για να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία. Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του ομίλου, οι Βούλγαροι παραμένουν χωρίς βαθμό και χωρίς γκολ, κάτι που προσθέτει πίεση και αυξάνει την ανάγκη για ένα restart σε όλα τα επίπεδα.

Το νέο κεφάλαιο της εθνικής ομάδας επιχειρεί να συνδυάσει την αυστηρότητα με την ομαδικότητα. Όπως δήλωσε ο Ιβάν Τουρίτσοφ, που επιστρέφει στις κλήσεις, «ο προηγούμενος αγώνας με την Ισπανία ήταν γιορτή, και ελπίζω ότι το ίδιο κλίμα θα υπάρχει και απέναντι στην Τουρκία. Θα δώσουμε τα πάντα. Χρειαζόμαστε ενότητα και αυτοπεποίθηση. Ονειρεύομαι να πετύχουμε κάτι μεγάλο, να φτάσουμε ξανά σε ένα μεγάλο τουρνουά».

Με τον Ντεσπόντοφ να παραμένει αρχηγός και τον Ντιμιτρόφ να επιχειρεί να ξαναχτίσει τη νοοτροπία της ομάδας από το μηδέν, η Βουλγαρία κάνει ένα ακόμα βήμα για να ξανακερδίσει το χαμένο της κύρος στο διεθνές ποδόσφαιρο.