Ο Άρης διανύει τη διακοπή του Οκτωβρίου μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο βελτίωσης την οποία προσπαθεί να φέρει ο Μανόλο Χιμένεθ στο γκρουπ. Και ένα από τα δύο βασικά μέτωπα τα οποία διαχειρίζεται είναι η επίθεση.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν έξι γκολ σε ισάριθμες αγωνιστικές. Ένα νούμερο που από τη μία δείχνει συχνότητα στο σκοράρισμα αλλά από την άλλη μαρτυράει μία δυσλειτουργία και ίσως το μεγαλύτερο «αγκάθι» της φετινής σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται 4οι στη Stoiximan Super League σε συνολικό αριθμό τελικών προσπαθειών, είναι τελευταίοι στην αναλογία γκολ ανά τελική. Με απλά λόγια, αποτελούν την πιο αναποτελεσματική ομάδα της λίγκας.

Έξι διαφορετικοί σκόρερ έχουν βρει δίχτυα, αλλά όλοι μόλις από μία φορά και με μόλις δύο παίκτες της γραμμής κρούσης σε αυτή τη λίστα. Ο Λορέν Μορόν και ο Ντούντου Ροντρίγκες.

Στο επίκεντρο αυτής της επιθετικής ανάλυσης βρίσκεται και ο Μορόν. Ο Ανδαλουσιανός επιθετικός διανύει το πιο δύσκολο ξεκίνημά του στον Άρη, με 1 γκολ σε 6 ματς πρωταθλήματος. Αν και δεν παύει να προσπαθεί, φέτος παράγει λιγότερες φάσεις για τον εαυτό του και το σημαντικότερο είναιότι δεν έχει την τροφοδότηση που χρειάζεται από τους συμπαίκτες του. Δεν είναι όμως το μοναδικό πρόβλημα για τον Άρη.

Το ίδιο ισχύει και για τα εξτρέμ. Μετά από έξι αγωνιστικές, μόλις ένα γκολ προέρχεται από παίκτη των πλάγιων θέσεων — αυτό του Ντούντου κόντρα στον Ατρόμητο. Ο Βραζιλιάνος είναι και ο πιο δραστήριος εξτρέμ σε τελικές, όμως κατατάσσεται έβδομος μεταξύ των παικτών του Άρη σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή σε αυτές τις πρώτες επτά θέσεις δεν υπάρχει άλλος winger.

Φυσικά, υπάρχουν και ελαφρυντικά. Οι τραυματισμοί και οι απουσίες των Πέρεθ, Δώνη και Αλφαρελά στέρησαν από τον Χιμένεθ σημαντικές επιθετικές λύσεις. Πρόκειται για παίκτες που αποκτήθηκαν για να προσφέρουν βάθος και ποιότητα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν προλάβει να δείξουν όσα μπορούν.

Ο Άρης έχει πάρει γκολ… υπέρ του δέοντος από την πίσω ζώνη. Πρέπει όμως να βρει λύσεις και από τους επιθετικούς του, στους οποίους ποντάρει ο Χιμένεθ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.