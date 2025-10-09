Ο Σεπτέμβριος του 2025 καταγράφηκε ως ο τρίτος πιο θερμός μήνας Σεπτέμβριος που έχει μετρηθεί ποτέ στη Γη, σύμφωνα με τα δεδομένα του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus. Οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές κοντά στους πόλους και στην ανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη τάση υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Όπως συνέβη και τους προηγούμενους μήνες, «ο Σεπτέμβριος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος Σεπτέμβριος» στα χρονικά, πολύ κοντά στα επίπεδα του 2023 και του 2024, που κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κοπέρνικου.

Η μέση θερμοκρασία του μήνα έφτασε τους 16,11° Κελσίου, δηλαδή 1,47° πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου (1850-1900), όταν το παγκόσμιο κλίμα δεν είχε ακόμη επηρεαστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Επίμονη άνοδος της θερμοκρασίας παγκοσμίως

Η ειδικός του παρατηρητηρίου, Σαμάνθα Μπέρτζες, υπογράμμισε ότι η κατάσταση «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών». Όπως σημείωσε, το φαινόμενο αντανακλά τη συνεχιζόμενη επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από τους μέσους όρους, με βάση μετρήσεις που ξεκινούν από το 1940, εντοπίστηκαν στη βόρεια και ανατολική Ευρώπη, από τις σκανδιναβικές χώρες έως τα Βαλκάνια. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν επίσης στα βαλτικά κράτη.

Θερμότερες περιοχές και ακραία φαινόμενα

Εκτός Ευρώπης, θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο καταγράφηκαν στον Καναδά, στη Γροιλανδία, στη βόρεια Σιβηρία και σε παράκτιες περιοχές της, καθώς και σε εκτεταμένες ζώνες της Ανταρκτικής, σύμφωνα με το παρατηρητήριο.

Το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει κάθε μήνα δελτία για την παγκόσμια κατάσταση του κλίματος. Οι αναλύσεις βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα, επίγειες μετρήσεις και κλιματικά μοντέλα, καλύπτοντας χρονικό διάστημα 85 ετών.

Ανισορροπία στις βροχοπτώσεις

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, το παρατηρητήριο ανέφερε ότι σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, όπως η Σκανδιναβία, η Ιταλία, η Κροατία, η Ισπανία και οι ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σημειώθηκαν έντονες βροχές.

Αντίθετα, σε χώρες της αμερικανικής ηπείρου —μεταξύ αυτών ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, το Μεξικό, η Βραζιλία και η Ουρουγουάη— καθώς και στο ασιατικό τμήμα της Ρωσίας και στο βόρειο τμήμα της ινδικής υποηπείρου, ο Σεπτέμβριος ήταν αισθητά πιο ξηρός από το συνηθισμένο.