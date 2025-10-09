Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή αντίφαση μεταξύ των περιβαλλοντικών της δεσμεύσεων και της εμπορικής της πρακτικής. Σύμφωνα με έκθεση της foodwatch International, οι εξαγωγές απαγορευμένων φυτοφαρμάκων από ευρωπαϊκές εταιρείες προς τρίτες χώρες διπλασιάστηκαν από το 2018, φθάνοντας τις 122.000 τόνους το 2024, δηλαδή αύξηση κατά 50% μέσα σε έξι χρόνια.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τις οργανώσεις Public Eye και Unearthed (πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας της Greenpeace), αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες της ΕΕ σχεδίασαν εξαγωγές 75 τοξικών ουσιών, των οποίων η χρήση έχει απαγορευθεί εντός της Ευρώπης. Πάνω από τις μισές αποστολές κατευθύνθηκαν σε χώρες μεσαίου ή χαμηλού εισοδήματος, όπως η Βραζιλία, το Βιετνάμ, το Μαρόκο και ο Ισημερινός, όπου τα πρότυπα ασφάλειας είναι χαμηλότερα και οι κίνδυνοι έκθεσης σημαντικά υψηλότεροι.

Η ειρωνεία, όπως επισημαίνει η έκθεση, είναι ότι πολλά από τα φυτοφάρμακα αυτά “επιστρέφουν” στην Ευρώπη μέσω εισαγόμενων τροφίμων, θέτοντας ξανά σε κίνδυνο τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Η Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διαπίστωσε ότι σχεδόν 1 στα 10 τρόφιμα που αναλύθηκαν το 2023 περιείχαν υπολείμματα ουσιών των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται πλέον στην ΕΕ.

Η εκπρόσωπος της foodwatch, Νατάσα Σινγκότι, χαρακτήρισε το φαινόμενο «προδοσία απέναντι στις ευάλωτες κοινότητες του Νότου και στους ίδιους τους Ευρωπαίους καταναλωτές», υπενθυμίζοντας ότι η Κομισιόν είχε δεσμευθεί πριν πέντε χρόνια να τερματίσει αυτό το «θανατηφόρο εμπόριο».

Απαντώντας στις αποκαλύψεις, ο Επίτροπος Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν, δήλωσε ότι η ΕΕ εργάζεται ήδη για τη δημιουργία καταλόγου απαγορευμένων ουσιών, περιλαμβάνοντας επικίνδυνους νεονικοτινοειδείς που πλήττουν τους επικονιαστές. «Αν κάτι είναι βλαβερό εντός της ΕΕ, είναι και εκτός», υπογράμμισε, τονίζοντας την ανάγκη για προώθηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων.

Παράλληλα, η foodwatch συγκεντρώνει υπογραφές μέσω διαδικτυακής καμπάνιας που ζητά να τερματιστεί η παραγωγή και εξαγωγή απαγορευμένων φυτοφαρμάκων — ήδη πάνω από 90.000 πολίτες έχουν στηρίξει το αίτημα, ασκώντας πίεση στην ΕΕ να ευθυγραμμίσει τη ρητορική της “Πράσινης Συμφωνίας” με τις πραγματικές της εμπορικές πρακτικές.