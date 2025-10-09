Οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο πίσω από τη βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ στο κέντρο της Αθήνας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έμπειροι αξιωματικοί έχουν συγκεντρώσει εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων. Σε αυτό έχει αποτυπωθεί η διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης πριν και μετά την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε έξω από την είσοδο της ντισκοτέκ από έναν άνδρα, ο οποίος φορούσε σκούρα ρούχα, κουκούλα και χειρουργική μάσκα. Η βόμβα τοποθετήθηκε στις 21:57 και λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή με τα γεμάτα ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Τα λάθη του δράστη

Οι αστυνομικοί που εξέτασαν τα βίντεο φαίνεται να έχουν εντοπίσει δύο κρίσιμα λάθη του άνδρα που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Πρώτον, ο δράστης δεν φορούσε γάντια, γεγονός που ενδέχεται να επιτρέψει τον εντοπισμό αποτυπωμάτων σε υπολείμματα της τσάντας που περιείχε την εκρηκτική ύλη και τον πυροκροτητή.

Το δεύτερο και σημαντικότερο λάθος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι ότι ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του ένα κινητό τηλέφωνο σε λειτουργία. Η λεπτομέρεια αυτή θεωρείται κομβική για την ταυτοποίησή του.

Άρση απορρήτου και έρευνα

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ζητήσει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, προκειμένου να εντοπιστεί το κινητό τηλέφωνο που κρατούσε ο δράστης. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να βοηθήσει στον προσδιορισμό των κινήσεών του πριν και μετά την επίθεση.

Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν οπτικό υλικό από άλλα σημεία της διαδρομής του, όπου ο άνδρας ενδέχεται να μην είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Η ταυτοποίησή του αποτελεί πλέον ζήτημα χρόνου, σύμφωνα με εκτιμήσεις αστυνομικών κύκλων.