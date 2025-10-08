Η διακοπή του πρωταθλήματος βρίσκει τους «ασπρόμαυρους» σε ψυχολογική ανάταση, αλλά και μπροστά σε μια περίοδο γεμάτη απαιτήσεις, πίεση και συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Λουτσέσκου γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι το δύσκολο ξεκινά τώρα.

Το επόμενο βουνό: επτά αγώνες σε 22 ημέρες

Με την επιστροφή στη δράση, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί ξανά μέσα σε έναν αγωνιστικό μαραθώνιο:

ΑΕΚ εκτός, Λιλ εκτός, Βόλος εντός, ΑΕΛ (Κύπελλο), Πανσερραϊκός εκτός, Γιουνγκ Μπόις εντός και Παναθηναϊκός εκτός — επτά ματς μέσα σε μόλις 22 ημέρες.

Πρόγραμμα που απαιτεί απόλυτη διαχείριση ενέργειας, ρυθμού και πνευματικής συγκέντρωσης. Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανταποκριθεί σε τρεις διοργανώσεις ταυτόχρονα, με συνεχείς μετακινήσεις και περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας ανάμεσα στα παιχνίδια. Κάθε λάθος κοστίζει. Κάθε απουσία μπορεί να γίνει καθοριστική. Και κάθε αποτέλεσμα θα έχει αντίκτυπο τόσο στη βαθμολογία όσο και στην ψυχολογία.

Τα στοιχήματα του Λουτσέσκου στη διακοπή

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μπροστά του μερικές πολύτιμες ημέρες για να «μαζέψει» την ομάδα του, να διορθώσει, να ξεκουράσει και να προετοιμάσει. Το μεγάλο του στοίχημα είναι να αξιοποιήσει τη διακοπή όχι ως διάλειμμα, αλλά ως εργαλείο ανασυγκρότησης.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους εστιάζει είναι:

Η επαναφορά της έντασης στο πρέσινγκ – Ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια έδειξε βελτίωση, αλλά χρειάζεται σταθερότητα στη διάρκεια των 90 λεπτών. Ο Λουτσέσκου θέλει να δει περισσότερη συνοχή και επιθετικότητα στην πίεση ψηλά.

Η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια – Στο ξεκίνημα της χρονιάς, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι χαμένες ευκαιρίες. Το ματς με τον Ολυμπιακό έδειξε πρόοδο, όμως το ζητούμενο είναι η συνέπεια.

Η ομοιογένεια στους παίκτες που νομοτελειακά θα έρθουν να δώσουν βοήθειες από τον πάγκο – Οι παίκτες που δεν είναι βασικοί (Βρακάς, Κεντζιόρα, Κούτσιας, Μπάμπα, Τάισον όταν επανέλθει πλήρως) θα πρέπει να είναι έτοιμοι να μπουν και να προσφέρουν λύσεις μέσα σε αυτό το «φορτωμένο» πρόγραμμα.

Η διαχείριση των διεθνών – Όσοι λείπουν με τις Εθνικές τους ομάδες θα επιστρέψουν κουρασμένοι. Η προσαρμογή τους στο ρυθμό των υπόλοιπων θα είναι κρίσιμη, ειδικά ενόψει Λιλ και ΑΕΚ.

Η Θεσσαλονίκη ως καταφύγιο δουλειάς

Όσοι ποδοσφαιριστές έμειναν στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν από αύριο προπονήσεις σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, με έμφαση στην ατομική βελτίωση. Ο Ρουμάνος τεχνικός θέλει να εκμεταλλευτεί το διάστημα αυτό για να «δέσει» ξανά το σύνολο, να επαναφέρει φρεσκάδα στα πόδια και καθαρό μυαλό στις αποφάσεις.

Η διακοπή είναι επίσης ευκαιρία για ψυχική ανάκαμψη. Ο ΠΑΟΚ βγήκε από μια έντονη περίοδο πίεσης και η νίκη επί του Ολυμπιακού του επιτρέπει να πάρει μια ανάσα — όχι για να χαλαρώσει, αλλά για να ετοιμαστεί για μια νέα δοκιμασία που θα κρίνει πολλά.

Το επόμενο κεφάλαιο

Η σεζόν μπαίνει σιγά σιγά στην πιο κρίσιμη της φάση. Με τη διακοπή ως «γέφυρα» ανάμεσα σε δύο δύσκολα κομμάτια, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο με διάρκεια, ωριμότητα και συνέπεια.

Η ψυχολογία είναι με το μέρος του, το μομέντουμ επίσης. Το ζητούμενο είναι να το κρατήσει ζωντανό και να το μετατρέψει σε σταθερότητα. Γιατί μετά τη διακοπή, ξεκινά το πραγματικό τεστ αντοχής και χαρακτήρα.