Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, βρέθηκε κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας στο ιστορικό στάδιο της πόλης, παρουσιάζοντας αναλυτικά το πλάνο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του, ύψους 21.000.000 ευρώ.

Το σχέδιο προβλέπει ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου με προϋπολογισμό 10.000.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 11.000.000 ευρώ θα διατεθούν για τη βελτίωση των υποδομών, των αποδυτηρίων, των εξεδρών και των βοηθητικών χώρων, με στόχο το Καυτανζόγλειο να πληροί όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, το στάδιο έχει πλέον εξασφαλίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας, ενώ η τελική χωρητικότητα θα διαμορφωθεί στις 28.000 θέσεις.

Στην ομιλία του, ο κ. Βρούτσης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αδειοδότησης και του ρόλου του σταδίου για το σύνολο του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας: «Μέσα σε ενάμιση χρόνο όλες οι δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει για τη μεταμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του Καυτανζογλείου έγιναν πράξη. Σήμερα παρουσιάζουμε για πρώτη φορά από το 1960 την πλήρη αδειοδότησή του – κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 65 χρόνια. Το Καυτανζόγλειο ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του σε όλες τις μορφές αθλητισμού της πόλης: στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στον ΣΕΓΑΣ και σε κάθε σωματείο. Με την καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρούμε σε έργα που θα το αναβαθμίσουν σε επίπεδο αντάξιο – αν όχι ανώτερο – του ΟΑΚΑ».

Η εξέλιξη αυτή ενδιαφέρει άμεσα τον ΠΑΟΚ, καθώς το Καυτανζόγλειο αποτελεί τον πλέον ρεαλιστικό προορισμό για την προσωρινή του μετεγκατάσταση, στο διάστημα που θα διαρκέσει η ανακατασκευή της Νέας Τούμπας. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκε και αντιπροσωπεία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, με επικεφαλής τον Διευθυντή Επικοινωνίας, Γιώργο Κουβεντίδη, ο οποίος έκανε σαφή τη θέση της ομάδας και τα επόμενα βήματα του οργανισμού.

«Ακούσαμε πολύ ευχάριστα νέα από τον Υπουργό. Είναι ένα σημαντικό βήμα, μια εξαιρετική αρχή, ώστε τον Ιούλιο του 2026 το Καυτανζόγλειο να είναι έτοιμο από κάθε άποψη – τόσο για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος όσο και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει σταθερά ο ΠΑΟΚ», ανέφερε αρχικά ο κ. Κουβεντίδης, εκφράζοντας την ικανοποίηση της ΠΑΕ για την πρόοδο των διαδικασιών.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στο ζήτημα της Νέας Τούμπας, τονίζοντας ότι η ΠΑΕ έχει ήδη ολοκληρώσει όλη την απαραίτητη προεργασία και βρίσκεται εν αναμονή των τελικών κινήσεων από πλευράς Ερασιτέχνη: «Από την πλευρά μας, είμαστε απολύτως έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κατασκευή του νέου γηπέδου. Περιμένουμε απλώς να μας παραδοθεί το τελικό κείμενο του μνημονίου συνεργασίας από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα και να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος. Γνωρίζουμε ότι από τις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή που έχει οριστεί από τον Α.Σ. έχει ολοκληρώσει το έργο της, άρα αναμένουμε την τελική μορφή του κειμένου για να μπει το σχέδιο σε πλήρη εφαρμογή».

Η τοποθέτηση του Γιώργου Κουβεντίδη έρχεται να επιβεβαιώσει πως ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να προχωρήσει στο μεγαλύτερο έργο της ιστορίας του, την ανέγερση της Νέας Τούμπας, περιμένοντας απλώς το «πράσινο φως» από τον Ερασιτέχνη, ώστε να μπουν οι τελικές υπογραφές στο μνημόνιο συνεργασίας.

Το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στο τραπέζι είναι σαφές: μέσα στα επόμενα δύο χρόνια το Καυτανζόγλειο θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους «ασπρόμαυρους», ενώ παράλληλα, με την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων, η κατασκευή της Νέας Τούμπας θα μπορεί να ξεκινήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Έτσι, μετά από δεκαετίες συζητήσεων, προσχεδίων και εξαγγελιών, το όραμα για τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Τούμπα φαίνεται πως μπαίνει επιτέλους στην τελική του ευθεία και η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο για λίγες σεζόν, όσο θα «γεννιέται» η νέα του έδρα, δείχνει πλέον περισσότερο ρεαλιστική από ποτέ.