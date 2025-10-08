Media

Το MEGA, ο μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός της χώρας και το MEGA News, το νέο 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, εντάσσονται στην πλατφόρμα EON της NOVA. To MEGA, ένας τηλεοπτικός σταθμός συνώνυμο της ποιοτικής μυθοπλασίας, της υπεύθυνης και αδέσμευτης ενημέρωσης και της λαμπερής ψυχαγωγίας συνεχίζει την επιτυχή του πορεία, με όπλο την έμπειρη ομάδα […]