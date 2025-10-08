Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μακρύγιαλου Πιερίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 22:20, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγάκι, το οποίο οδηγούσε 49χρονος με συνεπιβάτιδα μία 64χρονη γυναίκα.

Μετά τη σύγκρουση, και τα δύο οχήματα εξετράπησαν της πορείας τους και ανατράπηκαν. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο ανδρών και της γυναίκας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Καθώς η κατάσταση της 64χρονης κρίθηκε σοβαρή, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι ο 38χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Για τον λόγο αυτό νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.