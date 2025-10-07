Οι έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ – Χαμάς, που ξεκίνησαν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, χαρακτηρίστηκαν «θετικές» και αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, σύμφωνα με δύο παλαιστινιακές πηγές που πρόσκεινται στη διαπραγματευτική ομάδα της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Οι συνομιλίες ήταν θετικές χθες βράδυ, με μια πρώτη σύνοδο που διήρκεσε τέσσερις ώρες», ανέφερε μία από τις πηγές. «Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πρόκειται να επαναληφθούν το μεσημέρι», πρόσθεσε.

Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές, τόσο για τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου όσο και για τη συνέχιση των συνομιλιών σήμερα. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται στο θέρετρο του Σινά, στο Σαρμ ελ-Σέιχ.