Ένα από τα πρώτα και πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τις έξι πρώτες αγωνιστικές του Άρη στο πρωτάθλημα, είναι η δυσκολία του να βρει γκολ.

Ο Άρης δείχνει να δυσκολεύεται όχι μόνο στην τελική προσπάθεια, αλλά και στη δημιουργία φάσεων, με μοναδική εξαίρεση το ματς απέναντι στον Πανσερραϊκό, όπου η ομάδα παρουσίασε πιο παραγωγικό πρόσωπο με 24 τελικές και αρκετές εξ αυτών να είναι κλασσικές ευκαιρίες.

Η έλλειψη αποτελεσματικότητας μπροστά από το τέρμα προκύπτει από έναν συνδυασμό παραγόντων. Τη συνολική λειτουργία της επίθεσης, την περιορισμένη συνεισφορά των εξτρέμ και την έως τώρα παρουσία του Μορόν. Πολλοί θεωρούν τον Ισπανό επιθετικό ως τον πιο επικίνδυνο παίκτη της ομάδας, όμως τα στατιστικά λένε κάτι διαφορετικό…

Ο ποδοσφαιριστής που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη… αναστάτωση στις αντίπαλες άμυνες είναι ο Γκάμπριελ Μισεουί. Ο νεαρός Ολλανδός μεσοεπιθετικός ξεχωρίζει σε σχεδόν όλες τις επιθετικές κατηγορίες:

1ος σε xGoals ανά 90’ με 0,32

1ος σε σουτ ανά 90’ με 3,7

1ος σε γκολ ανά 90’ με 0,53

1ος σε σουτ εντός στόχου ανά 90’ με 1,6

Τα νούμερα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του. Ο Μισεουί έχει αγωνιστεί μόλις 202 λεπτά, καταγράφοντας επτά τελικές προσπάθειες. Την ίδια στιγμή, ο Μόντσου έχει 16 και ο Μορόν 15, έχοντας όμως σχεδόν τριπλάσιο χρόνο συμμετοχής (579 και 567 λεπτά αντίστοιχα). Με βάση αυτό, αν ο Ολλανδός αγωνιζόταν αντίστοιχο χρόνο, θα ήταν ο πιο παραγωγικός παίκτης του Άρη βάσει στατιστικών.

Την ίδια στιγμή ο Χίμενεθ φαίνεται να μην του εμπιστεύεται μία θέση στο βασικό σχήμα, όσον αφορά τους αγώνες πρωταθλήματος. Μία απόφαση που έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι ο Μισεουί δεν είναι τόσο πιεστικός ανασταλτικά, κάτι που ο 61χρονος τεχνικός θέλει στον άξονα και στην πρώτη γραμμή άμυνας. Τα νούμερα του Ολλανδού όμως δείχνουν κάτι ή καλύτερα το… φωνάζουν.