Την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία υποδέχεται σήμερα στις 11:00 το πρωί στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για τον πρώτο γύρο πολιτικών διαβουλεύσεων Ελλάδας – Αιγύπτου με κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη.

Μεταξύ των δύο χωρών υπάρχει σειρά ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος τα οποία αφορούν είτε στη διμερή σχέση, είτε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ενώ εκκρεμεί πάντα η ολοκλήρωση της μερικής ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας του 2020 για θαλάσσιες ζώνες.

Αναφορικά με τη Λιβύη, οι θέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου συγκλίνουν σε αρκετά σημεία όπως είναι η άποψη για το ποια πρέπει να είναι η πορεία που θα ακολουθηθεί για την πολιτική διαδικασία προκειμένου η χώρα να οδηγηθεί χωρίς παρεμβάσεις τρίτων σε εκλογές το συντομοτερο δυνατο.

Άλλο σημείο κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ Αθήνας και Καϊρου, όσον αφορά τη Λιβύη, αποτελεί η αμοιβαία επιδίωξη για ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο και το Μεταναστευτικό.

Η συζήτηση για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ (την έναρξη της οποίας ήδη κήρυξαν Ελλάδα και ανατολική Λιβύη τον Σεπτέμβριο από την Αθήνα κατά το τετ α τετ Γεραπετρίτη – Αλ Μπαούρ) και γενικότερα οι θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι ακόμη ένα ζήτημα το οποίο αναμένεται να τεθεί σήμερα μεταξύ ελληνικής και αιγυπτιακής αντιπροσωπείας.

Καθίσταται προφανές πως η Ελλάδα ανεβάζει στροφές όσον αφορά τις υποθέσεις που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια προσπάθεια να συγκροτηθεί σταδιακά ένα τόξο συνεργασίας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, με την υποστήριξη χωρών όπως είναι η Αίγυπτος, η Κύπρος, το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, και με την προσδοκία σε αυτό να θελήσει να εισχωρήσει και η Λιβύη ώστε να τεθεί εκτός έντονης τουρκικής επιρροής.

Κάθε τρέχουσα κίνηση της ελληνικής πλευράς λαμβάνει, όπως είναι φυσικό, υπόψιν και την Άγκυρα, που σημειώνει και πάλι προκλήσεις τόσο στο πεδίο με την παράνομη τουρκική Navtex και την έξοδο του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο όσο και με τη ρητορική της, μέσα από δηλώσεις όπως αυτή του Τούρκου ΥΠΕΞ, ο οποίος δήλωσε πως υπάρχουν συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργούνται εις βάρος της Τουρκίας τις οποίες αν δεν κατορθώσουν να ανατιμετωπίσουν με διπλωματία, θα τις παραπέμψουν στον στρατό.

Για την κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου υπάρχει και η βαριά σκιά της σύναψης του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, απόψεις αντάλλαξαν πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μασάντ Μπούλος, τον ειδικό σύμβουλο του Τραμπ για Αφρική, ο οποίος είχε προ εβδομάδων επισκεφτεί Τρίπολη και Βεγγάζη μεταφέροντας το μήνυμα του ενδιαφέροντος αμερικανικών κολοσσών για επενδύσεις στη διχασμένη χώρα εφόσον όμως επανέλθει η σταθερότητα και η διαφάνεια.

Από την ελληνική πλευρά, που από το καλοκαίρι έχει βάλει σε προτεραιότητα τη διπλωματική επαναπροσέγγιση με τη Λιβύη (έπειτα και από τις ρηματικές διακοινώσεις που στάλθηκαν στον ΟΗΕ με αφορμή το διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον η Chevron), εκείνο που τονίζεται εμφατικά είναι πως η χώρα μας έχει κατορθώσει να συνομιλεί και με τις δύο πλευρές.

Στο πλαίσιο αυτό, και ενώ, όπως επισημαίνεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων στη δυτική Λιβύη δεν έχει ψηφίσει – όπως γραφόταν – το τουρκολιβυκό αλλά ούτε και ο Στρατάρχης Χαφτάρ έχει επισκεφθεί προσώρας την Άγκυρα, ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Βεγγάζη, Αθανάσιος Αναστόπουλος, είχε προ ημερών συνάντηση γνωριμίας με τον πρόεδρο της βουλής στη δυτική Λιβύη, Ακίλα Σάλεχ.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, από τις σημερινές διαβουλεύσεις θα απουσιάζει η υπόθεση της Μονής Σινά, καθώς πρόκειται για ένα θέμα που αφενός έχει συζητηθεί εκτενώς στη Νέα Υόρκη μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτη και Αμπντελάτι και αφετέρου διότι οι όποιες εξελίξεις αναμένεται να επιταχυνθούν αμέσως μετά τη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά, η οποία θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου, στα Ιεροσόλυμα, παρουσία του Έλληνα ΥΠΕΞ.

Στον επόμενο γύρο πολιτικών διαβουλεύσεων Αθήνας – Καϊρου, η σκυτάλη του επικεφαλής περνά (όπως και στις τεχνικές διαβουλεύσεις με Λιβύη) από την ΥΦΥΠΕΞ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στον Α’ Γενικό Διευθυντή, Ανδρέα Φρυγανά.