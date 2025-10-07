Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα κυμαινόταν στα 1,10 ευρώ ανά λίτρο. Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχει ακόμη μία εβδομάδα μέχρι την επίσημη έναρξη και η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί.

Η κα Ζάγκα προειδοποίησε τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί με τις προμήθειες τους, καθώς «δεν πρέπει να παίρνουν πετρέλαιο αμφιβόλου προέλευσης». Υπενθύμισε ότι πέρυσι υπήρξαν καταγγελίες για επιτήδειους που επικοινωνούσαν με διαχειριστές, προσφέροντας φθηνό πετρέλαιο χωρίς τιμολόγιο, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους καυστήρες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, συμφωνεί ότι η τιμή εκκίνησης θα είναι γύρω στο 1,10 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας μείωση περίπου 8% σε σχέση με πέρσι, όπου η τιμή ήταν 1,20 ευρώ. Οι τιμές στα αστικά και ηπειρωτικά κέντρα αναμένεται να κυμανθούν από 1,09 έως 1,12 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά θα είναι λίγο υψηλότερες, από 1,22 έως 1,24 ευρώ το λίτρο.

Ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε ότι στην αρχή της περιόδου, όλοι οι προμηθευτές μειώνουν τα κέρδη τους για να κρατήσουν τις τιμές ανταγωνιστικές, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προμηθευτούν την απαραίτητη ποσότητα για το πρώτο κρύο του χειμώνα. Προς το παρόν, οι καταναλωτές βρίσκονται σε φάση αναζήτησης για να οργανώσουν τον προγραμματισμό τους.

Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα MyΘέρμανση – Ποιοι και πώς θα το λάβουν

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση ανοίγει μέσα στον Νοέμβριο του 2025, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης, που καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με επιπλέον μειωμένο ΦΠΑ σε 19 ακριτικά νησιά από το 2026.

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί αρχές Δεκεμβρίου 2025 και οι επόμενες έως τον Ιούλιο 2026. Η αίτηση απαιτεί στοιχεία Taxisnet, ΑΦΜ, IBAN και κατανάλωση θέρμανσης για την κύρια κατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου, με τα νοικοκυριά να προετοιμάζονται για τη χειμερινή περίοδο. Με βάση τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών, η τιμή του αναμένεται να κινηθεί κοντά στα περσινά επίπεδα.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές του Brent και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, και εφόσον δεν υπάρξουν δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις, η μέση τιμή διάθεσης υπολογίζεται μεταξύ 1,15 και 1,17 ευρώ το λίτρο στις αστικές περιοχές. Τα τελευταία δύο χρόνια, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης παραμένει χαμηλότερη σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, γεγονός που αποδίδεται στη συγκρατημένη πορεία των διεθνών αγορών ενέργειας.

Η προσιτή τιμή πέρυσι ενθάρρυνε πολλούς καταναλωτές να γεμίσουν τις δεξαμενές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ζήτηση τον Νοέμβριο του 2024 αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με το 2023, ενώ τον Οκτώβριο –όταν ξεκίνησε η διάθεση– η αύξηση έφτασε το 12,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η χειμερινή περίοδος ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2025, με τη συνολική ζήτηση να παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή σεζόν.