Ο Μανόλο Χιμένεθ βιώνει την δεύτερη αγωνιστική κρίση του στον Άρη. Η μόνη αλλά βασική διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά δεν είναι στη φάση…παραλαβής από τον προκάτοχό του, αλλά αποτελεί κομμάτι της ομάδας τον τελευταίο μήνα.

Σε αντίθεση με τα πρώτα 24ωρα του στο κλαμπ,αυτή τη φορά ο Ανδαλουσιανός έχει λόγους να είναι πιο αυστηρός με τους ποδοσφαιριστές, όπως και έκανε το βράδυ του Σαββάτου. Οταν δηλαδή μίλησε σε έντονο ύφος στους ποδοφαιριστές του μέσα στα αποδυτήρια του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», μετά την ήττα από τον ΟΦΗ.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που πείραξε τόσο τον 61χρονο τεχνικό… Η απόδοση της ομάδας και κυρίως η νοοτροπία ανάγκασαν τον Χιμένεθ να φέρει άπαντες προ των ευθυνών τους. Έναν δρόμο τον οποίο ακολούθησε σε πιο ήρεμους τόνους αλλά με την ίδια ουσία την επομένη του αγώνα.

Πριν την έναρξη της χθεσινής προπόνησης ο Χιμένεθ έδιωξε όλα τα μέλη του σταφ και κράτησε μόνο τους παίκτες στα αποδυτήρια, μιλώντας για αρκετή ώρα τόσο για τα λάθη που έγιναν με τον ΟΦΗ όσο και για τα υπόλοιπα… στραβά που έχει εντοπίσει στον πρώτο του μήνα στην ομάδα.

Δύο διαφορετικές όψεις από τον Χιμένεθ αλλά με την ίδια ουσία, που δεν είναι άλλη από την δραστική αλλαγή στην εικόνα του Άρη και το απαγορευτικό που έβαλε σε σημάδια κακής νοοτροπίας όπως αυτή που έδειξε η ομάδα το περασμένο Σάββατο.