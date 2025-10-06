Τη σταθερότητα και τη δύναμη των σχέσεων Λευκωσίας και Αθήνας υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, απορρίπτοντας τα σενάρια περί κρίσης στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ.

«Οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, όπως και η προσωπική μου σχέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι ισχυρότερες από ποτέ», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά την άφιξή του στο συνέδριο “Ναυτιλιακή Κύπρος” στη Λεμεσό.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου έστειλε σαφές μήνυμα: «Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής με την Κυπριακή Κυβέρνηση ή της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη εβδομάδα».

Και κατέληξε λέγοντας πως «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».