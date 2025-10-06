Με ένα ακόμη αιχμηρό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο την έναρξη της εβδομάδας.

Στο νέο του σχέδιο, που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook, ο γνωστός σκιτσογράφος δείχνει το Χάρο να συνομιλεί με έναν πληγωμένο πολεμιστή, ανάμεσα σε σωρούς από ηττημένους στρατιώτες.

«Ποιος νίκησε;» ρωτά ο πολεμιστής.

«Εγώ, ως συνήθως», απαντά εκείνος – μια φράση που συμπυκνώνει με μαύρο χιούμορ τη μόνιμη “νίκη” του θανάτου, αλλά και τη ματαιότητα των ανθρώπινων συγκρούσεων.

Το σκίτσο, όπως πάντα, έχει ήδη προκαλέσει δεκάδες σχόλια και κοινοποιήσεις, με τους χρήστες να αναγνωρίζουν τη διαχρονική ικανότητα του Αρκά να «πει τα πάντα» με δύο μόνο καρέ.

Το σημερινό σκίτσο