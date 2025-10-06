Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ιερέας Λάμπρος Ρίνης στη Λάρισα, λίγους μήνες αφού είδε να φεύγει από τη ζωή και μάλιστα με άγριο τρόπο και η μικρή του κόρη σε ηλικία 52 ετών, από τα χέρια του ίδιου της του γιου και εγγονού του.

Ήταν 13 Μαΐου 2025 όταν ο 21χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη μητέρα του μετά από καβγά για τα οικονομικά, καθώς η 52χρονη τον κατηγορούσε, ότι δεν στηρίζει το νοικοκυριό που είχαν στήσει τους τελευταίους 3 μήνες στο σπίτι της οδού Λεωνίδου. Οι γείτονες άκουσαν λίγο πριν τις 5:00 τα ξημερώματα την 52χρονη να καλεί σε βοήθεια και μετά ακολούθησε σιωπή. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του 22χρονου ξαδέλφου του επιχείρησε να ξεφορτωθεί το πτώμα της μητέρας του. Ο παπα-Λάμπρος είχε μιλήσει σαστισμένος τότε στην εκπομπή Live News του MEGA για το φρικτό έγκλημα.

Το τραγικό για τον ιερέα είναι, ότι πριν από τρία χρόνια είχε χάσει και τη μεγαλύτερη κόρη του από εγκεφαλικό και πάλι σε ηλικία 52 ετών, η οποία είχε αφήσει πίσω της δύο ορφανά παιδιά, τα οποία μεγάλωνε ο ίδιος. Ο ιερέας Λάμπρος Ρίνης είχε γίνει γνωστός στο πανελλήνιο στα τέλη του 1997, όταν είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στο ναό της Αγίας Παρασκευής Τεμπών και είχε καταγράψει την κλοπή από τα τότε μέλη της αρμόδιας επιτροπής του προσκυνήματος των χρημάτων που βρισκόταν στο παγκάρι.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.