Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιφέρειες Ζαπορίζια, Λβιβ και Τσερνίχιβ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, ενώ η Πολωνία κινητοποίησε αεροσκάφη και αντιαεροπορικά συστήματα για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Στη Λβιβ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Μακσίμ Κοζίτσκι. Ο δήμαρχος της πόλης, Αντρίι Σαντόβι, ανέφερε ότι «ένα βιομηχανικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη ρωσική επίθεση», ενώ ζημιές υπέστησαν και κατοικίες. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές.

Παράλληλα, μια ακόμη βιομηχανική επιχείρηση επλήγη στην περιφέρεια Βινίτσια, σύμφωνα με την τοπική αξιωματούχο Ναταλία Ζαμπολότνα. Στη Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δέκα τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ. Από τα πλήγματα υπέστη ζημιές και ηλεκτρική υποδομή, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Ανάλογες διακοπές σημειώθηκαν και στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, όπου επλήγησαν επιχειρήσεις, κατοικίες και ενεργειακά δίκτυα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Τσαούς. Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανέφερε μέσω Telegram ότι «σημαντικός αριθμός καταναλωτών στη Ζαπορίζια έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό», ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις περιφέρειες Τσερνίχιβ και Σούμι.

Ανησυχία στην Πολωνία – Ενίσχυση της αεράμυνας

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν μέσω του X ότι ανέπτυξαν αεροσκάφη και έθεσαν σε ετοιμότητα αντιαεροπορικές μονάδες στις περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία, προκειμένου να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Κλιμάκωση των επιθέσεων

Η Ρωσία έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις της, στοχεύοντας κυρίως τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις ενόψει του χειμώνα. Παράλληλα, αυξημένα είναι και τα πλήγματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Χθες, Σάββατο, επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό της Σόστκα, στην περιφέρεια Σούμι, προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 30, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.