Η Κίνα ανοίγει επίσημα την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, ολοκληρωμένη σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Η γέφυρα φιλοξενεί εστιατόριο στην κορυφή, σε υψόμετρο 2.600 ποδιών πάνω από ποταμό.

Το εντυπωσιακό έργο μειώνει τη διαδρομή που πριν απαιτούσε δύο ώρες οδήγησης σε μόλις δύο λεπτά και λειτουργεί ταυτόχρονα ως θεματικό πάρκο, με γυάλινο διάδρομο, γυάλινο ανελκυστήρα υψηλής ταχύτητας και καταρράκτη στην άκρη του. Οι επισκέπτες μπορούν ακόμη να κάνουν bungee jumping από τη γέφυρα. Το μεγάλο φαράγγι Huajiang βρίσκεται 2.050 πόδια πάνω από ποταμό και η γέφυρα εκτείνεται σε μήκος 4.600 ποδιών.

Η γέφυρα διασχίζει το Χουατζιάνγκ Γκραν Κάνυον ή “earth crack”, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς σχηματισμούς της Κίνας, σε μια περιοχή με γκρεμούς και δύσβατες διαδρομές, όπου η υπερσύγχρονη υποδομή ήταν επιτακτική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γέφυρα Χουατζιάνγκ Γκραν έχει μήκος 2.890 μέτρα, με μεταλλικές δοκούς που ζυγίζουν συνολικά 22.000 τόνους, περίπου όσο τρεις Πύργοι του Άιφελ.