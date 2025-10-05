Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας μονάδας άμυνας από drones, μετά τις επανειλημμένες θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον γερμανικό εναέριο χώρο που προκάλεσαν σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές μεταφορές. Ωστόσο, η εφαρμογή του σχεδίου απαιτεί την υπέρβαση σημαντικών νομικών εμποδίων.

«Θα δημιουργήσουμε τη δική μας μονάδα άμυνας από drones στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής αστυνομίας», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ, κάνοντας λόγο για «κούρσα εξοπλισμών» και «κούρσα μεταξύ της απειλής που συνιστούν τα drones και της άμυνας απέναντί τους». Ο βαυαρός πολιτικός τόνισε ότι στόχος του είναι να «ενδυναμώσει, να εξοπλίσει και να εδραιώσει» τις αρμόδιες αρχές.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, θα χρειαστεί τροποποίηση του Νόμου για την Ασφάλεια στην Αεροπλοΐα, ώστε να εξουσιοδοτηθεί η Bundeswehr να συνδράμει την αστυνομία στην κατάρριψη drones που πετούν σε μεγαλύτερα ύψη.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, η εμφάνιση drones κοντά στο αεροδρόμιο οδήγησε σε ακυρώσεις, αναβολές και εκτροπές δεκάδων πτήσεων, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες ταξιδιώτες. Ο κ. Ντόμπριντ ζήτησε από την πρώτη στιγμή στενότερη συνεργασία της Bundeswehr με την αστυνομία, η οποία μέχρι σήμερα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταρρίπτουν άμεσα τα drones όταν αυτά απειλούν την ασφάλεια των πτήσεων.

Παράλληλα, ο κ. Ντόμπριντ συναντήθηκε με τους υπουργούς Μετανάστευσης της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, του Βελγίου και της Δανίας, προκειμένου να εξετάσουν την προοπτική περαιτέρω αυστηροποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου.