Χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες εκσκαφών σε μια ελώδη έκταση στα βόρεια του Δουβλίνου για να βρεθούν τα λείψανα του τρίχρονου Ντάνιελ Αρουεμπόζε. Ο τάφος του ήταν τόσο ρηχός που οι αστυνομικοί πιστεύουν πως είχε σκαφτεί με τα χέρια.

Ο Ντάνιελ εξαφανίστηκε το καλοκαίρι του 2021 — όμως κανείς δεν τον αναζήτησε. Κανένα σήμα, καμία δήλωση εξαφάνισης. Αργότερα αποκαλύφθηκε πως πολλοί συγγενείς του δεν γνώριζαν καν ότι υπήρχε. Ο μικρός με τα μεγάλα καστανά μάτια χάθηκε αθόρυβα, και το πώς πέθανε ίσως να μη γίνει ποτέ γνωστό, καθώς τα λείψανά του είχαν αποσυντεθεί πλήρως.

Η υπόθεση συγκλόνισε την Ιρλανδία, όχι μόνο για την τραγικότητά της, αλλά και για τις ευθύνες των κρατικών υπηρεσιών. Η επικεφαλής του οργανισμού για το παιδί και την οικογένεια (Tusla) παραδέχτηκε ότι πρόκειται για «μια οδυνηρή υπόθεση», ωστόσο δήλωσε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι ο Ντάνιελ βρισκόταν σε κίνδυνο πριν εξαφανιστεί.

Ο μικρός γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 στο Δουβλίνο. Οι γονείς του, η Μαρία Αρουεμπόζε και ο Κίραν Ντιράν, ζούσαν τότε σε κοινόχρηστο κατάλυμα στο Πόρτμαρνοκ. Η Μαρία είχε μετακομίσει στην Ιρλανδία από τη Νιγηρία όταν ήταν παιδί, ενώ ο Κίραν καταγόταν από τα Νησιά Aran.

Μετά τη γέννησή του, ο Ντάνιελ δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια, καθώς οι γονείς του θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαν να τον φροντίσουν. Για σχεδόν έναν χρόνο μεγάλωσε μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη. «Ήταν το πιο γλυκό μωρό, πάντα χαμογελαστό, έξυπνο και γεμάτο ζωή», δήλωσε η θετή του αδελφή.

Το 2019 επέστρεψε στους βιολογικούς του γονείς. Έκτοτε, κανείς δεν τον ξαναείδε. Μόνο το 2024, ύστερα από αίτηση της πρόνοιας αποκαλύφθηκε ότι το παιδί δεν φοιτούσε πουθενά και δεν υπήρχε σε κανένα αρχείο.

Η αστυνομία άρχισε να ερευνά και σύντομα οι γονείς ομολόγησαν ότι ο Ντάνιελ είχε πεθάνει — ισχυριζόμενοι ότι «πέθανε στον ύπνο του» και, πανικόβλητοι, αποφάσισαν να θάψουν το σώμα του σε μια απομονωμένη περιοχή.

Χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες ερευνών για να βρεθεί ο ρηχός τάφος. Η νεκροψία δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Ο πατέρας του Ντάνιελ ζει σήμερα στη Βραζιλία και βοηθά την έρευνα εξ αποστάσεως.

Η Ιρλανδία παρακολουθεί συγκλονισμένη μια υπόθεση που αναδεικνύει τα όρια των θεσμών προστασίας των παιδιών και το σκοτάδι που μπορεί να τυλίξει μια ζωή όταν κανείς δεν τη βλέπει.

Ο μικρός Ντάνιελ χάθηκε χωρίς να τον ψάξει κανείς — και βρέθηκε μόνο όταν ήταν πια πολύ αργά.

Πηγή: Daily Mail