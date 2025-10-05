Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης (AI), με στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η πρωτοβουλία, που φέρει τον τίτλο “Apply AI strategy” και εντάσσεται στη νέα εφαρμοσμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προωθεί την ανάπτυξη και αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Σκοπός είναι η ενίσχυση της χρήσης τους σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η άμυνα και η βιομηχανική παραγωγή, σύμφωνα με το προσχέδιο της σχετικής πρότασης.